no alterará la situación de la exministra Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada del país norteamericano, de acuerdo con el canciller Hugo de Zela.

“No afecta en nada la situación de la señora Chávez puesto que lo que hace Brasil es actuar en nombre de México en el Perú. En buena cuenta, ese cambio no afecta nada”, aclaró a la prensa, durante la entrega de certificación ISO 9001 al Ministerio de Reslaciones Exteriores.

Cabe recordar que tras el asilo político que le dieron a Betssy Chávez cuando era procesada por rebelión.

Este hecho fue la gota que derramó el vaso, ya que se arrastraban tensiones desde 2022, cuando México no reconoció a Dina Boluarte como mandataria legítima tras la salida de Pedro Castillo.

De Zela enfatizó que tras para pedirle a un tercero que se haga cargo de estos asuntos.

“La Cancillería peruana ha dado su conformidad y es por eso han visto el cambio de bandera en la residencia. Brasil está a cargo también de las oficinas de la Embajada de México en el Perú”, añadió.

Resguardo policial en la embajada de México donde permanece Betssy Chávez asilada pese a condena por golpe de Estado. (Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Resguardo policial en la embajada de México donde permanece Betssy Chávez asilada pese a condena por golpe de Estado. (Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Vale aclarar que, se refugió en la Embajada de México antes de ser sentenciada por el golpe de Estado. Está a la espera de un salvoconducto para que pueda salir del país pese a la sentencia de 11 años.

Evitó hablar sobre supuestas presiones chinas

El canciller Hugo de Zela fue consultado sobre supuestas presiones de China ante la difusión de videos que involucran al presidente José Jerí y empresarios en reuniones extraoficiales.

Indicó que lo prudente es no adelantar ningún comentario mientras las investigaciones siguen su curso.

