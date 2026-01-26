Poder Judicial amplia por 18 meses investigación contra Lilia Paredes por caso Anguía. Foto: gob.pe
Poder Judicial amplia por 18 meses investigación contra Lilia Paredes por caso Anguía. Foto: gob.pe
quien se encuentra asilada en México, y otros implicados en el caso Anguía.

el cual se establece a partir de la fecha de vencimiento del plazo inicial de 36 meses, dentro del cual la Fiscalía deberá emitir la disposición correspondiente.

, quienes presuntamente serían parte de una organización criminal la cual es investigada por presunto lavado de activos y otros delitos contra el Estado.

El PJ sostuvo que la prórroga es idónea, necesaria y proporcional debido a la complejidad del caso y permitirá seguir analizando información financiera, declaraciones y otras diligencias.

Como se recuerda,

La decisión judicial incluye a los hermanos de Paredes, Yenifer, Walter y David Paredes, y al exalcalde del distrito cajamarquino de Anguía, José Medina. (Foto: Andina)
La decisión judicial incluye a los hermanos de Paredes, Yenifer, Walter y David Paredes, y al exalcalde del distrito cajamarquino de Anguía, José Medina. (Foto: Andina)

