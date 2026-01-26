El Poder Judicial (PJ) extendió por 18 meses la investigación preparatoria contra la exprimera dama Lilia Paredes, quien se encuentra asilada en México, y otros implicados en el caso Anguía.

La jueza Lorena Sandoval declaró fundado en parte el pedido del Ministerio Público para ampliar la investigación, el cual se establece a partir de la fecha de vencimiento del plazo inicial de 36 meses, dentro del cual la Fiscalía deberá emitir la disposición correspondiente.

La decisión judicial incluye a los hermanos de Paredes, Yenifer, Walter y David Paredes, y al exalcalde del distrito cajamarquino de Anguía, José Medina, quienes presuntamente serían parte de una organización criminal la cual es investigada por presunto lavado de activos y otros delitos contra el Estado.

El PJ sostuvo que la prórroga es idónea, necesaria y proporcional debido a la complejidad del caso y permitirá seguir analizando información financiera, declaraciones y otras diligencias.

Como se recuerda, esta investigación indaga sobre presuntas licitaciones públicas fraudulentas en Lima, Cajamarca y Amazonas, las cuales habrían favorecido a “empresas fachadas” en la adjudicación de obras públicas.