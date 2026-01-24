El decreto dispone la fusión por absorción de la actual Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Minjusdh en la nueva superintendencia. Foto: Agencia Andina
El decreto dispone la fusión por absorción de la actual Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Minjusdh en la nueva superintendencia. Foto: Agencia Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El publicó el , mediante el cual se crea la Superintendencia de , como organismo público ejecutor adscrito al , con el objetivo de fortalecer y modernizar los servicios de defensa pública a nivel nacional.

La norma fue emitida en el marco de las facultades delegadas por el Congreso a través de la Ley N.º 32527, que autorizó legislar en materia de seguridad ciudadana y fortalecimiento institucional.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial declara inaplicable ley que regula a las ONG

La Sunadep, contará con autonomía administrativa, funcional y económica, y tendrá como función principal garantizar el acceso a la justicia para personas de escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad, conforme a la .

Además de brindar asesoría y patrocinio legal gratuito, la entidad estará a cargo de conducir, regular y supervisar los servicios de conciliación extrajudicial y promover mecanismos alternativos de solución de conflictos.

El jefe de la superintendencia será designado por el presidente de la República, a propuesta del ministro de Justicia, y ejercerá como titular del pliego presupuestal. El cargo será remunerado, de dedicación exclusiva y de confianza.

LEA TAMBIÉN: PJ aprueba iniciar investigación a Betssy Chávez por presuntas contrataciones irregulares

El decreto dispone la fusión por absorción de la actual en la nueva superintendencia. El proceso de transferencia deberá culminar en un plazo máximo de 120 días calendario, prorrogable por el mismo periodo.

Durante la etapa de implementación, el Ministerio de Justicia garantizará la continuidad de los servicios y asumirá el financiamiento, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Asimismo, se establece que la Sunadep se regirá por el régimen laboral del Servicio Civil y contará con órganos desconcentrados a nivel nacional.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva contra Ciro Castillo Rojo

Cambios en normas sobre violencia y materia laboral

El decreto también modifica la Ley N.º 30364, sobre violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, para incorporar a la SUNADEP como entidad que brindará defensa complementaria a las víctimas cuando los Centros Emergencia Mujer no puedan prestar el servicio.

Del mismo modo, se actualiza la Nueva Ley Procesal del Trabajo para establecer que la madre gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad que trabajan tienen derecho a la defensa pública a cargo de la Sunadep.

TE PUEDE INTERESAR

Minjus sobre reemplazo del INPE: Nueva entidad convocará a exintegrantes de las FF.AA. Y PNP
Minjus: nuevo penal en la isla ‘El Frontón’ tendría un costo de S/ 500 millones
Congreso: piden citar al premier Arana para que explique designación de Santiváñez en Minjus

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.