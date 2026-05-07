El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a elogiar a Donald Trump, y pidió pronto que Cuba y Venezuela logren pronto el sueño americano.
“Esperamos que esto pronto alcance a nuestras amadas Cuba y Venezuela —que tanto han sufrido—, para que el modelo de la libertad llegue incluso a los últimos vestigios del comunismo en el continente”, manifestó el mandatario.
Milei participó este miércoles en la Conferencia Global 2026, organizada por el Instituto Milken en Beverly Hills.
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Durante su intervención, el líder ultraliberal aseguró que Donald Trump “está devolviendo” a Estados Unidos su esencia, en referencia al logo “Hacer a América Grande Otra Vez (MAGA)”.
“Una vez más, los invito a apostar por Argentina; no para reemplazar el sueño americano, sino para hacerlo aún más grande, para expandirlo por toda la Tierra”, añadió.
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Milei, quien realizó su cuarta visita a Estados Unidos en lo que va del 2026, recibió la distinción de Michael Milken, presidente del Instituto Milken, a quien le deseó éxito “para que pueda cambiar toda América Latina”.
Con información de EFE