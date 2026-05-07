El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a elogiar a Donald Trump, y pidió pronto que Cuba y Venezuela logren pronto el sueño americano.

“Esperamos que esto pronto alcance a nuestras amadas Cuba y Venezuela —que tanto han sufrido—, para que el modelo de la libertad llegue incluso a los últimos vestigios del comunismo en el continente”, manifestó el mandatario.

Milei participó este miércoles en la Conferencia Global 2026, organizada por el Instituto Milken en Beverly Hills.

Milei es uno de los mandatarios más allegados con Estados Unidos. Foto: Matías Martín Campaya / EFE

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Durante su intervención, el líder ultraliberal aseguró que Donald Trump “está devolviendo” a Estados Unidos su esencia, en referencia al logo “Hacer a América Grande Otra Vez (MAGA)”.

“Una vez más, los invito a apostar por Argentina; no para reemplazar el sueño americano, sino para hacerlo aún más grande, para expandirlo por toda la Tierra”, añadió.

Milei, quien realizó su cuarta visita a Estados Unidos en lo que va del 2026, recibió la distinción de Michael Milken, presidente del Instituto Milken, a quien le deseó éxito “para que pueda cambiar toda América Latina”.

Con información de EFE