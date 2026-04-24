“Tendrán que entender que no están por encima de la ley”, escribió en X el presidente de Argentina, Javier Milei, luego de que el Gobierno restringiera el acceso a los periodistas a la Casa Rosada.
En el tuit de Milei, cargado de algunos calificativos contra los hombres y mujeres de prensa, se los acusa de abusar de la jurisprudencia. “No es gratis. CIAO!”, agregó.
Desde el Gobierno argentino señalaron que se quitaron las huellas dactilares a los periodistas acreditados a modo de prevención “por la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal”.
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“El único fin es garantizar la seguridad nacional”, mencionó Javier Lanari, secretario de Comunicación y Prensa de la nación.
“NOL$ALP”, sostuvo Javier Milei, acrónimo de “No odiamos suficiente a los periodistas”.
Medios argentinos señalan que la medida de bloqueo a la prensa se da por una presunta red de espionaje rusa y una campaña mediática contra el mandatario ultraliberal.
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Los periodistas acreditados pidieron en un comunicado “una pronta resolución” de la situación y calificaron la medida como “discrecional y sin notificación previa”.
Con información de AFP.