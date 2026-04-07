El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, dispuso este lunes la revocatoria de las acreditaciones de prensa a determinados medios de comunicación, lo que les impide el acceso tanto a la sede del Ejecutivo como al Congreso. La decisión alcanza a plataformas señaladas por su presunta participación en una campaña de desinformación que, según una investigación periodística reciente, habría sido promovida por una red de origen ruso.

Entre los medios afectados figuran Ámbito Financiero, C5N, La Patriada FM, A24, El Destape y Tiempo Argentino, cuyos equipos reportaron restricciones de ingreso durante la jornada.

Una de las periodistas perjudicadas indicó a EFE que, al intentar acceder a la Casa Rosada fue informada de que su nombre figuraba en una lista que le prohibía el ingreso desde ese mismo día. Situaciones similares fueron reportadas por trabajadores de prensa acreditados en el Congreso, quienes tampoco pudieron ingresar.

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La reacción frente a los medios cuestionados

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires denunció la medida a través de la red social X. “Tal como advertimos, el Gobierno intenta silenciar al periodismo crítico y no permite el ingreso a varios acreditados”, señaló la organización.

La controversia surge luego de que, la semana pasada, un consorcio internacional de investigación revelara que entre junio y octubre de 2024 una red denominada “La Compañía” habría destinado unos US$ 283 mil para financiar la publicación de al menos 25 artículos en más de 20 medios argentinos.

CENSURA EN CASA ROSADA



Tal como advertimos, el Gobierno intenta silenciar al periodismo crítico y no permite el ingreso a varios acreditados.

¡Exigimos que las y los compañeros puedan trabajar con normalidad! https://t.co/S2Dzcyez4I — SiPreBA - Sindicato de Prensa de Buenos Aires (@sipreba) April 6, 2026

Según el informe, los contenidos incluían críticas a la situación económica del país, al impacto social de las políticas de ajuste social y a las tensiones diplomáticas regionales, además de referencias favorables a Rusia y cuestionamientos hacia Estados Unidos. Parte de este material, de acuerdo con la investigación, contenía distorsiones, exageraciones o información falsa, y en algunos casos habría sido difundido bajo identidades ficticias.

La existencia de esta red ya había sido advertida por el Gobierno argentino en julio de 2025 y fue reiterada recientemente por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que sostuvo que el objetivo de la operación era influir en la opinión pública local en función de intereses geopolíticos externos.

Milei endurece control sobre acreditaciones a la prensa en medio de denuncias por desinformación. Foto: EFE.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”

El presidente Javier Milei afirmó el último viernes que su administración avanzará en la identificación de todos los involucrados. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal” , escribió en X.

Asimismo, el mandatario consideró que los medios y periodistas señalados representan “solo la punta del iceberg” de una operación de mayor alcance, la cual calificó como un hecho de “gravedad institucional pocas veces vista”.

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Cabe recordar que en mayo de 2025 el Ejecutivo argentino ya había implementado un nuevo esquema de acreditaciones para la prensa, con requisitos más estrictos, cupos limitados y evaluaciones para su otorgamiento.

Tanto ese cambio normativo como las restricciones aplicadas este lunes se producen en un contexto de creciente fricción entre el Gobierno y el sector periodístico, marcado por cuestionamientos públicos a la labor de la prensa, ajustes en medios estatales y denuncias de limitaciones al ejercicio informativo.

Con información de EFE.