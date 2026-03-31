Los episodios de ruido geopolítico suelen tener dos partes bien marcadas. En el primero domina el pánico, sube el dólar, se encarece el petróleo y cae el apetito por riesgo. En el segundo, cuando el mercado deja de operar por impulso y vuelve a mirar fundamentos, empiezan a aparecer los ganadores relativos.

Hoy, América Latina tiene razones para aspirar a ese lugar. Es una región exportadora de metales críticos, con una posición especialmente fuerte en cobre y litio; además, viene capturando más inversión en energía limpia y empieza a ganar espacio en infraestructura digital, incluida la ola de centros de datos. En un mundo más fragmentado, más eléctrico e intensivo en datos, eso le devuelve a la región una relevancia que va bastante más allá de una oportunidad solamente táctica.

La región es exportadora de metales críticos, con una posición especialmente fuerte en cobre y litio. (Foto: Cristóbal Olivares/Bloomberg)

No obstante, América Latina tiene economías muy diferentes con su propio contexto macroeconómico, idiosincrasia y panorama político. Por eso, el mercado no premiará una etiqueta geográfica; premiará balances sólidos, marcos regulatorios previsibles y países capaces de convertir ventajas naturales en inversión efectiva. En otras palabras, el nuevo atractivo latinoamericano existe, pero no viene empaquetado. Hay que analizarlo país por país puesto que el nivel de inversión que cada uno pueda atraer podría gatillar una ola de apreciación para su moneda.

Chile, por ejemplo, tiene casi todo para gustarle al capital global en esta etapa: cobre, energía, institucionalidad comparativamente mejor y una narrativa más amigable con la inversión. El nuevo gobierno de Kast y sus primeras medidas muestran una mejora visible en expectativas, una agenda más proinversión y un pipeline de inversión en el que la minería y la energía siguen ocupando un lugar central.

Colombia, por su parte, ofrece un contraste más negativo. Se beneficia de mejores precios de materias primas y petróleo, pero llega a este tramo con una economía menos balanceada y con una carga política bastante más pesada. El crecimiento ha sido bajo, la inversión sigue deprimida y el frente fiscal ofrece poco margen de maniobra. En un entorno global donde el capital vuelve a discriminar con dureza, ese tipo de fragilidades pesa más.

Finalmente está Perú, que también ha recibido shocks (petróleo, Camisea y riesgo climático) que han complicado el panorama de corto plazo, pero que conserva varios de los atributos que el mercado volverá a valorar: términos de intercambio excepcionalmente favorables, inflación baja, crédito recuperándose y una nueva ola de inversión minera en el horizonte. Si América Latina puede reaparecer como ganadora relativa cuando vuelvan a mandar los fundamentos, Perú tiene argumentos para estar entre las historias mejor posicionadas de ese grupo. El USDPEN tranza alrededor de 3.48, pero producto de los fuertes términos de intercambio y la balanza comercial récord, los analistas esperan que se aprecie y cierre el 2026 en niveles alrededor de 3.25.

Si bien la guerra todavía no ofrece una luz clara al final del túnel, la región tiene con qué ganar relevancia en la siguiente etapa del ciclo, pero esa oportunidad no se capturará sola. Mantener solidez fiscal, inflación controlada y políticas previsibles será lo que marque la pauta para inversión de largo plazo.

Javier Gamboa es vicepresidente de Estrategia y Gestión de Portafolios de RIMAC.