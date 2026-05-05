Así, la empresa presentó un proyecto orientado a la modificación de áreas y mejora tecnológica en su Complejo de Operaciones ubicado en La Joya, Arequipa. La iniciativa busca optimizar sus procesos y ampliar la capacidad operativa mediante la modernización de infraestructura clave, en línea con su estrategia de eficiencia y crecimiento, permitiendo además atender un mayor volumen de maquinaria y componentes en sus talleres.

La inversión se enfoca en optimizar la eficiencia operativa y reducir tiempos en los procesos de reparación. (Foto: Ferreyros)

A través del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) presentado al Ministerio de la Producción (Produce), la empresa dio a conocer este proyecto de ampliación y optimización, el cual contempla la implementación de nuevos componentes tecnológicos como el sistema de impregnación al vacío (VPI), la instalación del equipo Rottler EM109H, así como la ampliación del taller de pintura, del área de lavado interno y la incorporación de una subestación eléctrica y nuevas zonas de soporte operativo.

En detalle, el proyecto contempla la ampliación y habilitación de diversas áreas dentro del Complejo de Operaciones de La Joya, incorporando mejoras en infraestructura y equipamiento que permitirán incrementar la capacidad de atención de maquinaria y componentes. Esta optimización busca no solo elevar la eficiencia de los procesos de reparación y mantenimiento, sino también fortalecer la continuidad operativa mediante el soporte energético y logístico de nuevas instalaciones.

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El nuevo proyecto de Ferreyros: ¿Qué cambios prepara?

En el marco de este proyecto, cuyo objetivo es ampliar la capacidad operativa y optimizar los procesos de reparación de maquinaria, la empresa contempla la modificación de áreas y la incorporación de infraestructura clave en su Complejo de Operaciones ubicado en La Joya, Arequipa. Así, se prevé la ampliación del taller de pintura, del área de lavado interno y la habilitación de nuevas zonas de soporte y tránsito operativo, lo que permitirá atender un mayor volumen de componentes y equipos en sus talleres.

“El presente documento consiste en modificar áreas de la empresa y mejoras tecnológicas para el incremento de servicios”, señala el ITS presentado por la compañía ante el Ministerio de la Producción (Produce).

El proyecto contempla soporte energético adicional para sostener futuras expansiones operativas. (Foto: Ferreyros)

El proyecto contempla su ejecución en distintas etapas, que incluyen planificación, construcción y operación, considerando actividades como movimiento de tierras, montaje de estructuras, instalación de sistemas eléctricos y habilitación de nuevas áreas productivas. En esa línea, se prevé la implementación de una subestación eléctrica para soportar futuras ampliaciones, así como la incorporación de nuevas zonas como el hangar de recarga de baterías y áreas de soporte de operaciones.

Estas mejoras incluyen también la incorporación de tecnologías como el sistema de impregnación al vacío (VPI) y la instalación de equipos especializados como el Rottler EM109H, orientados a optimizar la calidad y eficiencia en la recuperación de componentes. El proyecto se desarrollará íntegramente dentro de la planta en Arequipa y, según el ITS, corresponde a mejoras tecnológicas y ampliaciones internas que no implican impactos ambientales significativos en su entorno.

Inversión y desarrollo del proyecto en Arequipa

En el referido plan presentado al Ministerio de la Producción (Produce), Ferreyros S.A. detalló las etapas previstas para la implementación de la modificación de áreas y mejora tecnológica en su Complejo de Operaciones en La Joya, Arequipa. La iniciativa comprende una fase inicial de planificación —que incluye estudios ambientales, elaboración de planos y memoria descriptiva—, seguida de una etapa de construcción con obras civiles, montaje de estructuras e instalación de equipos, hasta su posterior puesta en operación. Según el ITS, la ejecución del proyecto se iniciará una vez obtenida la aprobación del instrumento ambiental correspondiente.

Así, el proceso de implementación considera una inversión de varios millones de dólares distribuidos en distintos subproyectos, entre los que destacan la ampliación del área de lavado interno (US$ 800,000), el área de soporte de operaciones (US$ 500,000), el taller de pintura (US$ 465,000) y la subestación eléctrica (US$ 450,000), además de otras intervenciones complementarias.

La vida útil de estas inversiones varía entre 10 y 50 años, dependiendo del componente, consolidando una infraestructura orientada al crecimiento sostenido de sus operaciones en el sur del país.