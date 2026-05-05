La empresa apuesta por ampliar su capacidad operativa mediante mejoras en infraestructura y procesos técnicos. (Foto: Ferreyros)
La empresa apuesta por ampliar su capacidad operativa mediante mejoras en infraestructura y procesos técnicos. (Foto: Ferreyros)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

Ferreyros, empresa peruana dedicada a la comercialización de maquinaria pesada y servicios de mantenimiento y reparación de equipos, cerró el 2025 fortaleciendo su estrategia digital con su plataforma Maquinet, que reunió más de 400 equipos valorizados en alrededor de US$ 65 millones. Frente a ello, el 2026 se perfila como un año clave para consolidar su crecimiento, por lo que la compañía prepara un proyecto de inversión para modernizar y ampliar su capacidad operativa.

TE PUEDE INTERESAR

Peruana Alpaca Couture tras proyecto de maquinaria especializada para elevar exportaciones
Dinámica maquinaria de globalización superará impacto de Irán
Chile despliega maquinaria en Arica para reforzar control migratorio: Construirán muro

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.