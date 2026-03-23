El desempeño del comercio de bienes en los próximos años dependerá de la reacción macroeconómica ante el choque energético. Foto: Qilai Shen/Bloomberg
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Financial Times
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Ese choque de piezas y ese chirrido de engranajes que se está escuchando corresponde al sistema comercial global tratando de adaptarse rápidamente a los ataques del presidente Donald Trump contra Irán que lo han seriamente trastocado. 

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