Instalaciones energéticas en Irán. (Foto: AFP)
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Agencia EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que ha ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras «conversaciones productivas» entre EE.UU. e Irán para la resolución de las hostilidades.

El líder republicano señaló en su red, Truth Social,

Basándose en el carácter y el tono de ese diálogo «profundo, detallado y constructivo», que dijo continuará a lo largo de la semana, Trump asegura que ha ordenado al Departamento de Guerra dicha paralización de los ataques a la infraestructura energética iraní.

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El presidente concluye que la suspensión de los ataques se mantendrá dependiendo “del éxito de las reuniones y discusiones en curso”.

Conversaciones tras cruce de amenazas

El mensaje de Trump tiene lugar después de que amenazara a Irán con nuevos ataques si no abría «totalmente» el estrecho de Ormuz y de que, según informaron el domingo medios iraníes, Teherán avisara de que atacará infraestructura energética de Estados Unidos si sus centrales eléctricas son bombardeadas.

Estados Unidos e Israel emprendieron el pasado 28 de febrero su ofensiva contra Irán, cuya represalia se ha extendido a aliados de ambos en la región.

La semana pasada Teherán había advertido de que en caso de sufrir nuevos ataques contra su infraestructura energética su respuesta no iba a tener «contención» y dejó claro que la represalia llevada a cabo hasta ahora había utilizado solo «una fracción» de su capacidad.

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