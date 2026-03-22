Ayer, se reportó el ataque de Irán a una base británico-estadounidense en el océano Índico, a unos 4,000 kilómetros de Teherán.

Lo anterior sugiere que el país islámico tendría misiles con mayor alcance del que había reconocido anteriormente, según la agencia AP.

El petróleo Brent bordeaba los US$ 112 por barril al cierre de este artículo, de acuerdo con Investing. El 09 de marzo, su precio incluso se acercó a los US$ 120.

No obstante, en febrero, la cotización se aproximaba a los US$ 70.

El Brent es más sensible a las decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), pues es una mezcla que se extrae del Mar del Norte, y es la referencia para Europa, África y Medio Oriente.

El petróleo Brent bordeaba los US$ 112 por barril este fin de semana. (Foto: EFE)

El otro referente del crudo, el petróleo WTI, cotizaba al momento de redacción de este informe en US$ 98.32

El cierre del estrecho de Ormuz, por donde se traslada 20% del petróleo a nivel mundial, afecta principalmente al Brent, aunque el WTI sigue la misma tendencia (en este caso, al alza).

El panorama actual es muy distinto al de hace solo unos años cuando particularmente el WTI se desplomó.

El 2O de abril del 2020, el WTI cayó por primera vez en la historia a terreno negativo, por debajo de los -US$ 30 (tocando un mínimo diario de -US$ 40,32 y cerrando en -US$ 37.63 según Yahoo), mientras que el Brent se vio afectado, pero no tanto, pues solo llegó a un mínimo de US$ 16 el 22 de abril del 2020, es decir, pudo mantenerse en positivo.

La pandemia del coronavirus generó la paralización masiva de una gran parte de la actividad económica a nivel mundial, reduciendo drásticamente la demanda por combustible.

El 2O de abril del 2020, el WTI cayó por debajo de los -US$ 30. (Foto: iStock)

Según explicó una fuente de una casa de bolsa local, lo que reflejó ese precio negativo era que costaba más mantener almacenado el crudo que asumir una pérdida al venderlo.

“La lectura en ese caso fue que transportar y almacenar petróleo era más caro que su valor en sí, por lo que el precio fue negativo”, resumió el analista.

“Tensiones entre Rusia y Arabia Saudita (también) generaron (en el 2020) que la brecha entre oferta y demanda (del crudo) se expandiera significativamente”, añadió.