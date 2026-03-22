El petróleo WTI cotizó por primera vez en la historia en negativo hace solo unos años. (Foto: iStock)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La escalada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y sobre todo la expectativa de que pueda prolongarse, mantiene el precio del petróleo en niveles que superan por mucho lo observado tan solo el mes pasado, ¿qué sucedió en las últimas horas?

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