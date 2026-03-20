El oro y la plata lideraron las caídas, con descensos diarios de 5% y 8%, respectivamente.
El oro y la plata lideraron las caídas, con descensos diarios de 5% y 8%, respectivamente.
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Los metales preciosos registran caídas en los mercados internacionales en un contexto marcado por la tensión en Medio Oriente y el reciente pronunciamiento de la Reserva Federal (EE.UU.), que afianza la idea de tasas de interés elevadas por un periodo más prolongado.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.