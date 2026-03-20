El oro y la plata lideraron las caídas, con descensos diarios de 5% y 8%, respectivamente, en una jornada de alta volatilidad. Este impacto se trasladó al mercado local que cedió 3.5% ayer, profundizando retrocesos previos y recortando parte importante de las ganancias acumuladas en el año.

Con ello, el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) hoy reporta una ganancia de 12%, tras haber alcanzado avances superiores al 30% hasta febrero.

Si bien la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán ya venía generando episodios de volatilidad, su impacto se ha intensificado al combinarse con el alza del petróleo, lo que introduce mayores presiones inflacionarias y limita el margen de acción de la Fed, sostuvo Yordin Lozano, analista senior de Kallpa SAB.

“A diferencia de episodios previos de aversión al riesgo -en los que estos activos suelen actuar como refugio-, el actual escenario ha estado dominado por el incremento del costo de oportunidad de mantener metales, en un entorno de tasas altas y fortalecimiento del dólar”, explicó.

En la plaza local, acciones mineras como Volcan, Southern Copper y Buenaventura registraron caídas significativas, por encima del 6%, en línea con el retroceso de los precios internacionales de los metales, detalló.

Cautela

El encarecimiento de la energía eleva los costos de producción y de consumo a nivel global, lo que podría traducirse en presiones inflacionarias más persistentes, manifestó Jorge Ramos, director de Mercados de Capitales de Fibra Prime.

En ese contexto, señaló, la Fed optaría por mantener una postura cautelosa y no apresurarse a reducir su tasa de referencia hasta tener mayor claridad sobre si este shock es transitorio o prolongado, algo que dependerá en gran medida de la duración del conflicto.

“Hemos visto una combinación clara. La Fed menos expansiva, el dólar más firme y toma de utilidades en commodities. Este cóctel enfría a los metales y, por arrastre, afecta a la Bolsa de Lima, que sigue siendo muy sensible al sector minero”, dijo. No es solo un problema local, sino una transmisión directa del escenario global hacia una plaza con mayor peso minero como la peruana, agregó.

Portafolio

A pesar de estos retrocesos en el precio de los metales, continúan en niveles elevados, comentó Lozano. Por tanto, también se han observado toma de ganancias de algunos inversionistas en la plaza local, anotó.

Con varios activos en niveles históricamente elevados, Ramos coincide en mencionar que los inversionistas han comenzado a tomar ganancias y recomponer portafolios, lo que ha acentuado los movimientos recientes.

Esta dinámica también se ha observado en la bolsa local, donde algunos participantes han optado por reducir posiciones tras los avances acumulados en meses previos, acotó.

Dólar

Por su parte, la divisa estadounidense se volvió a fortalecer frente al sol y cerró la jornada en S/ 3.456, uno de los niveles más elevados en el año. En sesiones anteriores, el repunte que registró el petróleo disparó al dólar a S/ 3.498.

Este escenario ha tenido efectos inmediatos en los mercados, la apreciación del dólar, asociada a tasas más altas por más tiempo, ha presionado a la baja a los commodities, expresó Ramos.

Volatilidad continuaría

Postura. Fed sería cautelosa hasta tener mayor claridad sobre si este shock es transitorio.

Hacia adelante, el foco del mercado estará en la evolución del conflicto geopolítico, principal catalizador de la actual volatilidad, sostuvo Jorge Ramos, de Fibra Prime.

De prolongarse, el alza del petróleo podría trasladarse con mayor fuerza a la economía global, reforzando el escenario de tasas altas, señaló. Por el contrario, una resolución más rápida permitiría una normalización más acelerada de los mercados, añadió.

En tanto, Yordin Lozano, de Kallpa SAB, estima que el impacto sería de corto plazo, aunque el contexto político local de elecciones podría agregar incertidumbre a la plaza limeña. Aun así, las perspectivas estructurales se mantienen favorables, se espera que el consumo continúe sólido y que el sector minero preserve márgenes elevados, comentó.