Así, ambas instituciones trabajan en la creación de una nueva alternativa de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen dificultades para acceder a crédito en el sistema formal.

Planean lograr este objetivo mediante el desarrollo de una nueva plataforma de financiamiento participativo financiero en el país, con la que buscan competir en el creciente mercado de crowdfunding.

En ese contexto, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) otorgó en junio del año pasado la autorización para la organización de una sociedad administradora de plataforma de financiamiento participativo financiero.

Esta operará bajo el nombre Securite Sociedad Administradora de Plataforma de Financiamiento Participativo Financiero, que también podrá utilizar la denominación abreviada Securite.

De acuerdo con la información presentada al regulador, Music Securities Inc. tendrá una participación de 90% del capital social, mientras que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ábaco concentrará el 10% restante.

El regulador indicó que dentro del plazo establecido por la normativa no se presentaron objeciones a la constitución de la nueva sociedad ni a las personas responsables de su organización, por lo que correspondía otorgar la licencia solicitada.

No obstante, la resolución precisa que la autorización concedida solo permite la organización de la sociedad, mas no el inicio de operaciones. Para ofrecer servicios de financiamiento participativo financiero, la empresa deberá obtener previamente la autorización de funcionamiento por parte de la SMV.

Según especialistas, este proceso podría tomar entre siete y 11 meses, por lo que estaría muy cerca de obtener la licencia definitiva para iniciar operaciones en el país.

