Ambas instituciones trabajan en la creación de una nueva alternativa de financiamiento.
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abaco, y Music Securities Inc., institución financiera japonesa, formaron una alianza con la mirada puesta en el mercado peruano.

