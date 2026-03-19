Hoy, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) emplean cada vez nuevas alternativas como garantía para acceder a financiamiento. (Foto: Andina)
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Zulema Ramirez Huancayo
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En marzo se cumple el primer año de funcionamiento del Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias (SIGM), implementado por Sunarp, que consiste en una base de datos única, pública, centralizada y de acceso remoto, donde se inscribirán dichas garantías.

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