Si bien los vehículos continúan siendo los bienes más utilizados, su peso ha venido reduciéndose frente a nuevas alternativas, dijo Lourdes Chero, asesora del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, comisión adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Hoy, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) emplean cada vez más inventarios, maquinaria, equipos, mercadería e incluso celulares o productos agrícolas como respaldo para acceder a crédito, enfatizó.

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También se observa el uso creciente de activos intangibles como cuentas por cobrar o flujos futuros, lo que amplía las opciones para empresas que no cuentan con propiedades inmobiliarias, agregó.

Este cambio resulta clave para la inclusión financiera, dado que permite a unidades productivas con limitada base patrimonial acceder a crédito formal, refiere la especialista.

Durante el primer año de la plataforma, se contabilizaron 374,662 registros de garantías mobiliarias. Este número más que duplica a las 170,000 garantías mobiliarias presentadas a Sunarp durante el 2024 en todo el país.

Flujo

Sobre la estructura del sistema, las mipymes representan alrededor del 16% del monto total garantizado, esto es cerca de US$ 10,580 millones, precisó. Cifra inferior al 47% de participación de la gran empresa (US$ 29,360 millones).

“No obstante, su peso en el financiamiento es mayor. Cerca del 50% del crédito generado a partir de estas garantías se dirige a la mipyme, lo que evidencia su relevancia en la intermediación financiera”, expresó.

En términos de flujo, Chero sostuvo que ello se traduce en aproximadamente US$ 500 millones mensuales canalizados hacia estos negocios, lo que significa que una menor participación en garantías no necesariamente limita el acceso al crédito.

Según la asesora, el despliegue de este sistema ha permitido que sectores tradicionalmente excluidos accedan a financiamiento formal en mejores condiciones.

Oferta

El sistema registra una participación activa de diversas entidades financieras. Entre ellas, Chero enumera a bancos, empresas financieras, cajas municipales -como Piura, Huancayo y Cusco-, y cooperativas que vienen utilizando el registro de garantías mobiliarias como soporte para sus operaciones. Las dos últimas vienen ampliando su presencia en el registro, especialmente en operaciones vinculadas a actividades productivas, subrayó.

En este grupo también destacan entidades orientadas a segmentos de menor escala, así como empresas de crédito prendario y financiamiento especializado, detalló .

“Firmas enfocadas en créditos con respaldo en bienes como joyas y electrodomésticos han incrementado su participación”, añadió la especialista durante su participación en el Primer Aniversario de la Operatividad del Sistema Informático de Garantías Mobiliarias (SIGM), organizado por el Consejo Nacional de Competitividad del MEF, IFC (Banco Mundial) y la Cooperación Suiza.

Concentración

Pese a estos avances, el sistema aún enfrenta desafíos. Entre ellos, Chero destaca la concentración de los registros en Lima (90%) y la necesidad de ampliar la participación directa de las mipymes en el monto total garantizado.

Asimismo, se requiere continuar fortaleciendo el uso de activos no tradicionales y profundizar la adopción por parte de entidades financieras en regiones, expresó.

Fortalecimiento de plataforma

El MEF puntualizó que el sistema de garantías mobiliarias continuará en proceso de ajuste tras su primer año de implementación, en medio de un trabajo conjunto entre el sector público y privado.

“El esquema aún no está cerrado y requiere mejoras continuas. Actualmente se vienen evaluando modificaciones al reglamento y a la operativa, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y fortalecer la visualización y análisis de la data”, adelantó.

Este proceso de fortalecimiento incluye la participación del IFC y la Cooperación Suiza, indicó la especialista.