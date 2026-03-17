En este contexto, probablemente el Banco Central de Reserva (BCR) va a mantener su tasa de referencia, hoy en 4.25%, pues ya no habría mayor espacio para nuevos recortes, dijo Carlos Prieto, gerente del Área de Estudios Económicos del BCP.s

“Y si la inflación anual rompe o muestra persistencia en 3% –techo del rango meta– no podríamos descartar que más adelante en el año el banco central incluso considere subir la tasa”, sostuvo.

En febrero, tanto la inflación total como la subyacente se aceleraron hasta 2.2% interanual, máximos en 15 meses y un año, respectivamente. Esto explicado por el conflicto en Medio Oriente, con su impacto en mayor precio del petróleo; mayor probabilidad de ocurrencia de El Niño moderado; y disrupciones en la oferta local de gas natural, detalló el gerente.

Si los efectos de los shocks mencionados resultaran más persistentes e intensos, y ello derivara en una aceleración de las expectativas de inflación, eventualmente podría abrirse una discusión sobre un potencial aumento de la tasa de política monetaria, anotó.

El BCR mantuvo la tasa de referencia en 4.25% en marzo, por sexto mes consecutivo, en medio de un ciclo de rebajas. ​La entidad señaló en su comunicado que “se prevé que la inflación se ubique transitoriamente en el tramo superior del rango meta durante los siguientes meses”. No obstante, mencionó que en el horizonte de proyección la inflación debería retornar en torno al 2%.

Internacional

Según el BCP, la discusión sobre nuevas presiones inflacionarias es de alcance internacional, lo que podría llevar a la Reserva Federal (EE.UU.) a adoptar una postura más cauta respecto a futuros recortes de tasas durante el resto del año.

Con ello, se sumaría otro factor que limite el espacio del BCR para continuar reduciendo su tasa de referencia, indica Prieto.

Enrique Díaz, presidente de la consultora MC&F, sostuvo que el escenario de mayor inflación global es cada vez más probable. En Estados Unidos, por ejemplo, el mercado ya anticipa que las tasas de interés podrían mantenerse altas por más tiempo del previsto.

De confirmarse estas presiones, el desafío de los bancos centrales será neutralizar el impacto inflacionario. “La discusión sobre un eventual ajuste en la tasa de interés podría darse en los próximos meses”, añadió.

Tipo de cambio

Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el tipo de cambio se elevó abruptamente hasta S/ 3.49, máximo en cinco meses, para luego corregir a S/ 3.42, indicó Prieto. Este movimiento se dio en un contexto que también se tradujo en depreciaciones de otras monedas emergentes, agregó.

“No obstante, no descartamos episodios de mayor volatilidad asociados a eventos locales o externos, como el actual. En el plano local, las elecciones generales en abril (primera vuelta) y junio (segunda vuelta) podrían generar picos de volatilidad”, anticipó el especialista.

Pese a ello, prevé que el tipo de cambio cerraría el 2026 en torno a S/ 3.25. “Mientras los precios de los principales commodities de exportación (cobre y oro) se mantengan elevados, el dólar podría incluso ubicarse por debajo de ese nivel, en ausencia de intervención del BCR”, expresó.

Dólar. Photographer: Dimas Ardian/Bloomberg

Tasas de interés

Mayores expectativas de inflación suelen traducirse en tasas de interés más altas, señaló Carlos Prieto. Así, un eventual ajuste se trasladaría principalmente a las tasas de corto plazo del sistema financiero, estimó.

En tanto, las tasas de interés de largo plazo dependerán de la evolución de las tasas internacionales y del atractivo del país para los inversionistas, comentó.

En Estados Unidos, el mercado esperaba hasta dos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal este año, pero ahora se anticipa solo uno o incluso ninguno, dijo Prieto.

Dicho cambio ya se refleja en los mercados financieros, sostuvo. La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, que a fines de febrero se ubicaba cerca del 4%, ha subido recientemente a niveles entre 4,25% y 4,30%.