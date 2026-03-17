En febrero, tanto la inflación total como la subyacente se aceleraron hasta 2.2% interanual, máximos en 15 meses y un año, respectivamente. Inflación. | Gob.pe
En febrero, tanto la inflación total como la subyacente se aceleraron hasta 2.2% interanual, máximos en 15 meses y un año, respectivamente. Inflación. | Gob.pe
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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

La inflación anual podría acelerarse ante los recientes eventos climáticos, mayores precios internacionales del petróleo y la disrupción en la oferta de gas natural.

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