El racionamiento del gas natural y las limitaciones para acceder al gas licuado de petróleo (GLP), así como los ataques de Estados Unidos contra Irán –que impactan en el petróleo– se reflejarían en la inflación.

El último viernes, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) había advertido que la restricción en el suministro de gas natural vehicular (GNV) generaría una presión inflacionaria este mes, y de mantenerse esta situación, los precios podrían continuar el alza en abril, debido al incremento de costos en transporte, distribución y diversos procesos productivos que dependen de este combustible.

De confirmarse este escenario, la inflación del primer trimestre podría ubicarse cerca al 2%, una cifra superior al acumulado en el mismo periodo del 2025 de 0.91%, según la CCL.

Ahora, Phase Consultores compartió con Gestión los cambios en las proyecciones por la situación actual. “Por el tema de combustibles puede haber un impacto en inflación de alrededor de 0.5%. Teníamos previsto un rango de 0.8%-1%, de modo que ahora es 1.3%-1.5% [en marzo]”, refirió la consultora a este diario.

Es decir, agregó, que para marzo la tasa anual estaría en el rango 2.7%-2.9%, elevado, pero aún dentro del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), de entre 1% y 3%. “Este pronóstico es condicional a que la situación se normalice en 15 días. El sesgo de esta proyección es al alza”, precisó Phase.

Medidas del regulador

El Osinergmin aprobó medidas excepcionales y transitorias para facilitar el abastecimiento de combustibles en el país, en el marco de la declaratoria de emergencia.

Entre las principales medidas, autorizó el uso combinado de tractos y cisternas inscritos en distintas fichas del Registro de Hidrocarburos; y la autorización para transportar diésel en compartimentos habilitados para gasolinas o gasoholes.

Además, se da luz verde a dar facilidades para la importación de combustibles, permitiendo que unidades con placas extranjeras trasladen combustibles derivados de hidrocarburos o GLP sin requerir inscripción en el Registro de Hidrocarburos, previa comunicación al Osinergmin, entre otros.

Otras de las medidas del regulador son los camiones cisterna de distribuidores de GLP a granel para actividades de transporte; medidas excepcionales para el almacenamiento de GLP, permitiendo que productores, importadores y comercializadores utilicen plantas de abastecimiento distintas a aquellas en las que se encuentran inscritos; y facilidades para la importación de ese combustible por empresas envasadoras.

Cabe recordar que el último sábado TGP confirmó estar en condiciones de incrementar el volumen de gas natural para las entregas de 70 millones a 80 millones de pies cúbicos por día.