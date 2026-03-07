La petrolera estatal Petroperú volvió a registrar un cambio en su máxima conducción. La Junta General de Accionistas de la empresa -integrada por representantes de los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Energía y Minas (Minem)- acordó remover a Elba Rosa Rojas Álvarez de Mares de la presidencia del directorio y designar en su reemplazo a Edgar Leonidas Zamalloa Gallegos, quien asumirá el cargo desde este 7 de marzo de 2026.

La decisión fue adoptada en una sesión universal realizada el 6 de marzo y comunicada a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) mediante un hecho de importancia. Con esta designación, Zamalloa también se incorpora al directorio de la compañía en calidad de director independiente.

El cambio ocurre luego de que Rojas permaneciera poco más de cuatro meses en el cargo, tras haber asumido en diciembre de 2025.

Su salida se produce en un contexto marcado por la crisis de abastecimiento de combustibles que afecta al país y en medio del proceso de reorganización financiera y corporativa que atraviesa la empresa estatal.

Alta rotación en la conducción

Con la llegada de Zamalloa, Petroperú suma 12 presidentes del directorio en aproximadamente cinco años, reflejando una alta rotación en su conducción. En promedio, cada titular del directorio ha permanecido alrededor de cinco meses en el cargo durante este periodo.

Desde 2020, la presidencia del directorio ha estado a cargo de:

Eduardo Guevara Dodds (abril de 2020 – setiembre de 2021)

Mario Contreras Ibárcena (setiembre de 2021 – marzo de 2022)

Humberto Campodónico (abril de 2022 – enero de 2023)

Carlos Edgar Vives Suárez (enero de 2023 – abril de 2023)

Pedro Chira Fernández (abril de 2023 – febrero de 2024)

Carlos Adrián Linares Peñaloza (marzo de 2024 – junio de 2024)

Oliver Stark Preuss (junio de 2024 – setiembre de 2024)

Alejandro Narváez Liceras (noviembre de 2024 – octubre de 2025)

Fidel Moreno Rodríguez (octubre de 2025 – noviembre de 2025)

Luis Alberto Canales Gálvez (noviembre de 2025 – diciembre de 2025)

Elba Rosa Rojas Álvarez de Mares (diciembre de 2025 – marzo de 2026)

La inestabilidad en la dirección de la empresa coincide con una etapa clave para Petroperú, marcada por la crisis financiera que enfrenta la compañía, el proceso de reestructuración que se desarrolla con apoyo de , y la puesta en marcha de la Nueva Refinería de Talara.

Reconfiguración del directorio

En la misma sesión de la Junta General de Accionistas también se acordó una recomposición del directorio. Además de la salida de Rojas, fueron removidos los directores Edilfredo Elías More Bayona, quien se desempeñaba como vicepresidente del directorio, y Jesús Valentín Ramírez Gutiérrez.

Asimismo, se formalizó la renuncia de Raúl Jaime Anccasi, cuyo último día en el cargo fue el 6 de marzo.

Como parte de la reorganización, fueron designados nuevos integrantes del directorio:

Julio César de la Rocha Corzo, director independiente

Miguel Alberto Flores Bahamonde, director independiente

Carlos Adrián Linares Peñaloza, director no independiente

Carlos Augusto Villalobos Dulanto, director no independiente

A ellos se suma Zamalloa, quien asume simultáneamente como presidente del directorio y miembro independiente.

Resultados financieros recientes

Un día antes de estos cambios, la empresa presentó a inversionistas y bonistas internacionales los resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2025, en los que reportó un EBITDA positivo de US$13 millones al cierre del año.

Durante la presentación, la administración informó que en 2025 se priorizó la estabilidad operativa, la disciplina financiera y el cumplimiento de compromisos, en un entorno complejo para la compañía. Estas acciones se desarrollan en el marco del Decreto de Urgencia N.º 010-2025, que establece medidas para fortalecer la gobernanza y asegurar la sostenibilidad de la empresa como parte del proceso de reestructuración a cargo de ProInversión.

En el plano operativo, Petroperú indicó que la Refinería de Talara continuó su proceso de estabilización y optimización durante 2025, incrementando la producción de combustibles de mayor valor como gasolinas y diésel, y reduciendo progresivamente los residuales.