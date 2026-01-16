La crisis de Petroperú no es coyuntural ni solo financiera, sino consecuencia de más de una década sin fiscalización técnica autónoma ni continuidad institucional, asegura el CIP. Foto: Andina
Desde el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) proponen que se implemente, con urgencia,

Por ejemplo, plantean que se respalde la creación de una Gerencia Adjunta de Fiscalización Técnica, integrada por profesionales de alta especialización, solvencia ética e independencia política.

Esta gerencia adjunta actuaría como contrapeso técnico de la sociedad civil.

LEA TAMBIÉN: Petroperú, ¿privatización o reestructuración? Los planes de los candidatos presidenciales
La paralización anticipada de la refinería antigua generó dependencia de importaciones, amplificando el impacto del alza de precios internacionales en 2022. Foto: Difusión
Más de una década en crisis

Según el CIP, y continuidad institucional.

sin que haya un plan financiero ni gobernanza técnica. Ello se agrava con la paralización de la antigua infraestructura antes del pleno arranque de la nueva, lo que trajo “una alta dependencia de combustibles importados que, sumada al alza internacional de precios en 2022, terminó por agravar severamente la situación financiera de la empresa”.

LEA TAMBIÉN: Operadores petroleros: entre falta de pago de Petroperú y cubrir regalías

Además, señala el CIP que la recuperación de Petroperú no puede afrontarse solo desde el lado financiero o contractual, sino que también requiere “control técnico especializado, ingeniería y gestión de riesgos”.

