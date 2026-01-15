La titular del MEF afirmó que es mentira que la reorganización de Petroperú sea una privatización encubierta y explicó cómo se hará la reducción de planilla de los trabajadores de la petrolera. (Foto: Andina)
La titular del MEF afirmó que es mentira que la reorganización de Petroperú sea una privatización encubierta y explicó cómo se hará la reducción de planilla de los trabajadores de la petrolera. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Tal como lo informó previamente a Gestión, la , descartó que la reorganización de genere un despido masivo de 1,800 trabajadores, pero confirmó que se buscará reducir significativamente los costos operativos que generan las “planillas doradas” y beneficios excesivos.

En conversación con Canal N, Miralles estimó que existen unas 36 gerencias corporativas que vienen implicando un elevado gasto para el Estado desde hace tres años.

Estamos esperando que alrededor del 40% del se reduzca en una primera etapa y luego ver mecanismos más eficientes de contratación. Hay ciertas operaciones que son temporales en el año, solo tiene tienen que trabajar tres meses, pero están contratados todo el año. Eso es un espacio de eficiencia que se tiene que atender”, precisó.

Los beneficios, estimó, más allá de los sueldos y gratificaciones de ley, representan un costo de aproximadamente S/ 270 millones anuales.

LEA TAMBIÉN: Petroperú: desvinculación solo afectará a gerentes y administrativos, así es el plan de salida

Asimismo, Miralles reiteró que, a pesar de los cuestionamientos de diversos sectores, la reorganización de no es realmente un intento de privatizar la petrolera estatal.

Se ha hablado mucho de que esto es una privatización encubierta, que es una venta, eso es mentira. Esto es un proceso que nos permite atraer al privado para que incorpore capital fresco, pero también asumiendo riesgos con el Estado”, aseguró.

Según explicó la ministra, el Estado mantendrá la propiedad de los activos, pero buscará inyectar liquidez a través de la inversión privada para enfrentar una deuda que asciende a casi US$ 5,000 millones.

El plan de reorganización incluye la identificación de unidades de negocio que resulten atractivas para el capital privado, un proceso que será liderado por y que se espera culminar antes de que finalice la gestión actual.

Asimismo, criticó la gestión previa de activos clave como la refinería de Talara, señalando que se han perdido oportunidades valiosas de negocio, como posibles alianzas con Ecuador para procesar su crudo o el uso eficiente del Oleoducto Norperuano.

Nuestra refinería desde que comenzó en operación creo yo que no ha sido adecuadamente gestionada”, comentó.

MEF estima que los beneficios a trabajadores, más allá de los sueldos y gratificaciones de ley, representan un costo de aproximadamente S/ 270 millones anuales. (Foto: Andina)
MEF estima que los beneficios a trabajadores, más allá de los sueldos y gratificaciones de ley, representan un costo de aproximadamente S/ 270 millones anuales. (Foto: Andina)

Trabajadores de Petroperú en paro

Ante el anuncio del recorte de personal que incluirá la reestructuración, la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú anunció que llevarán a cabo una huelga nacional de 72 horas iniciando el próximo 19 de enero.

El paro tiene como finalidad exigir la renuncia de la , señalándola como la principal responsable de la crisis interna que atraviesa Petroperú.

Además de la salida de Miralles, los dirigente reiteraron que las medidas establecidas por el Gobierno representan una privatización encubierta y reclaman un mayor respaldo financiero del Estado.

Por el momento, la huelga ha sido declarada como improcedente por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

TE PUEDE INTERESAR

Congresistas buscan interpelar al ministro de Energía y Minas por caso Petroperú
Reorganización de Petroperú: Se habilita transferencia de S/ 86.4 millones a ProInversión
Petroperú: plan para promocionar activos de petrolera estaría en 30 días, ¿qué se prepara?
Petroperú, ¿privatización o reestructuración? Los planes de los candidatos presidenciales

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.