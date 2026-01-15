Tal como lo informó previamente a Gestión, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, descartó que la reorganización de Petroperú genere un despido masivo de 1,800 trabajadores, pero confirmó que se buscará reducir significativamente los costos operativos que generan las “planillas doradas” y beneficios excesivos.

En conversación con Canal N, Miralles estimó que existen unas 36 gerencias corporativas que vienen implicando un elevado gasto para el Estado desde hace tres años.

“ Estamos esperando que alrededor del 40% del gasto de planilla se reduzca en una primera etapa y luego ver mecanismos más eficientes de contratación . Hay ciertas operaciones que son temporales en el año, solo tiene tienen que trabajar tres meses, pero están contratados todo el año. Eso es un espacio de eficiencia que se tiene que atender”, precisó.

Los beneficios, estimó, más allá de los sueldos y gratificaciones de ley, representan un costo de aproximadamente S/ 270 millones anuales .

Asimismo, Miralles reiteró que, a pesar de los cuestionamientos de diversos sectores, la reorganización de Petroperú no es realmente un intento de privatizar la petrolera estatal.

“Se ha hablado mucho de que esto es una privatización encubierta, que es una venta, eso es mentira. Esto es un proceso que nos permite atraer al privado para que incorpore capital fresco, pero también asumiendo riesgos con el Estado”, aseguró.

Según explicó la ministra, el Estado mantendrá la propiedad de los activos, pero buscará inyectar liquidez a través de la inversión privada para enfrentar una deuda que asciende a casi US$ 5,000 millones.

El plan de reorganización incluye la identificación de unidades de negocio que resulten atractivas para el capital privado, un proceso que será liderado por Proinversión y que se espera culminar antes de que finalice la gestión actual.

Asimismo, criticó la gestión previa de activos clave como la refinería de Talara, señalando que se han perdido oportunidades valiosas de negocio, como posibles alianzas con Ecuador para procesar su crudo o el uso eficiente del Oleoducto Norperuano.

“Nuestra refinería desde que comenzó en operación creo yo que no ha sido adecuadamente gestionada”, comentó.

Trabajadores de Petroperú en paro

Ante el anuncio del recorte de personal que incluirá la reestructuración, la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú anunció que llevarán a cabo una huelga nacional de 72 horas iniciando el próximo 19 de enero.

El paro tiene como finalidad exigir la renuncia de la titular del MEF, señalándola como la principal responsable de la crisis interna que atraviesa Petroperú.

Además de la salida de Miralles, los dirigente reiteraron que las medidas establecidas por el Gobierno representan una privatización encubierta y reclaman un mayor respaldo financiero del Estado.

Por el momento, la huelga ha sido declarada como improcedente por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).