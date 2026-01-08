La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) inició el trabajo técnico orientado a la reestructuración y puesta en valor de los activos de Petroperú, en el marco del Decreto de Urgencia N.º 010-2025.

La medida forma parte de un proceso dirigido a recuperar la sostenibilidad de la empresa estatal mediante mecanismos de promoción de la inversión privada.

Expresiones de interés

Como primer paso, ProInversión anunció que lanzará un Aviso de Expresiones de Interés de carácter informativo y exploratorio, dirigido a inversionistas, desarrolladores y operadores especializados, tanto nacionales como internacionales.

Este aviso estará referido a un portafolio de 55 predios e inmuebles pertenecientes a Petroperú, ubicados en diversas regiones del país.

Entre las zonas consideradas se encuentran Áncash (Chimbote), Lima (San Isidro y Cañete), Piura, Pasco, Lambayeque (Pimentel) y Tumbes (Punta Sal).

Alcances del proceso técnico

El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, precisó que esta fase no implica la venta ni el remate de activos, sino una etapa técnica preliminar destinada a identificar el interés del mercado y recoger propuestas iniciales de uso u operación de los inmuebles.

Según explicó, la información recopilada permitirá diseñar mecanismos de promoción que se ajusten al marco legal vigente y que respondan a criterios de eficiencia, transparencia y competencia.

Participación del capital privado

ProInversión indicó que la promoción de la inversión privada en activos del Estado busca que estos sean puestos en valor mediante capital privado, de modo que el inversionista asuma los riesgos, costos de desarrollo, operación y mantenimiento, sin comprometer recursos públicos.

En ese contexto, la entidad informó que ya se han designado funciones, conformado equipos técnicos y dado inicio al diagnóstico integral de los activos de Petroperú.

La agencia precisó que la participación en esta etapa exploratoria no genera derechos ni obligaciones para las partes involucradas, ni constituye una convocatoria a un proceso específico de adjudicación.

Asimismo, señaló que, una vez aprobado el plan de promoción, se iniciarán los procesos correspondientes para la puesta en valor y/o venta de los activos, conforme a los principios de transparencia, competencia y eficiencia, y en cumplimiento estricto del marco normativo.