El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y la Defensoría del Pueblo acordaron una agenda de trabajo conjunto que se materializó en la creación de un Comité Especial de Supervisión del proceso de implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual estará a cargo de la Defensoría. Esta instancia tendrá como objetivo acompañar y fortalecer las acciones orientadas a garantizar la calidad, inocuidad y entrega oportuna de los alimentos desde el inicio del año escolar 2026.

El anuncio se dio tras una reunión entre la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quienes reafirmaron su compromiso de asegurar el control y la transparencia en todas las etapas del servicio alimentario escolar, desde los procesos de compra hasta la distribución y el consumo en las instituciones educativas a nivel nacional.

“Desde la Defensoría del Pueblo saludamos las decisiones importantes que viene tomando la ministra Lesly Shica del Midis y coadyuvaremos ese esfuerzo con el Comité Especial de Supervisión de todo el proceso de implementación del PAE, con indicadores y metas claras”, señaló el defensor Josué Gutiérrez Cóndor.

Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, recibió a ministra Lesly Shica, y reafirmaron su compromiso de velar por el control y transparencia de todas las etapas del servicio alimentario escolar. Foto: Midis.

Por su parte, la ministra Lesly Shica agradeció la disposición de la Defensoría del Pueblo para establecer una coordinación institucional permanente. “Esta gestión del Midis tiene como objetivo garantizar una alimentación de calidad y con el aporte calórico necesario para que nuestros niños y niñas puedan aprender en mejores condiciones. Para ello, estamos fortaleciendo puntos de conexión y supervisión constante en todas las etapas del proceso”, indicó.

La ministra también resaltó la necesidad de recuperar la confianza de la comunidad educativa. “Estamos enviando un mensaje claro a la población: este es un trabajo transparente, abierto y en diálogo permanente, que busca el acompañamiento y la supervisión de las instituciones con rol fiscalizador. Todo ello con el propósito de garantizar mejores condiciones para más de 4 millones de escolares que son atendidos por el PAE”, precisó.

El Comité Especial de Supervisión estará presidido por la Adjuntía para la Descentralización y el Desarrollo Socioeconómico de la Defensoría del Pueblo e integrado por las Adjuntías para el Derecho a la Salud y a la Educación. Su labor comprenderá la supervisión de los procesos administrativos, los procedimientos de selección y almacenamiento, así como acciones de campo a nivel nacional para verificar el adecuado manejo y la inocuidad de los alimentos destinados a los escolares.