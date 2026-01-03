El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sostuvo que un Gobierno de transición, como el que encabeza José Jerí, no se encuentra facultado para impulsar reformas estructurales en Petroperú, en referencia al decreto de urgencia anunciado el último miércoles 31 de diciembre.

“Un Gobierno transitorio no está, de acuerdo con los principios constitucionales, facultado para hacer reformas de esa naturaleza, porque la separación de poderes implica que el país, cada año, elige a su presidente y su fórmula presidencial, mas no al Congreso para que elija un Gobierno” , señaló en declaraciones a RPP TV.

Josué Gutiérrez informó que la Defensoría del Pueblo viene elaborando un informe que será presentado “en el más breve plazo” sobre la situación actual de Petroperú, en el que se evaluará si el decreto de urgencia cumple con los criterios de constitucionalidad, viabilidad y ejecución. Asimismo, indicó que una de las hipótesis que se analiza es la presunta incorporación de personal con el objetivo de debilitar a la empresa estatal.

“Puedo decir, con todas las fuerzas institucionales, que lastimosamente han introducido gente al interior de Petroperú para minarlo y colapsarlo. Esa es por lo menos la primera hipótesis que tenemos. No podemos precisar, la fecha ni el nombre, pero en el informe daremos los datos de cómo han querido implosionar, por dentro, Petroperú, para llegar a este escenario”, manifestó.

El defensor del Pueblo también expresó sus dudas respecto a la propuesta de transferir Petroperú a Proinversión para liderar un proceso de reestructuración. “Muchas veces difieren mucho de la realidad”, comentó.

El defensor del Pueblo cuestionó que un Ejecutivo transitorio impulse cambios estructurales en Petroperú mediante decreto de urgencia. Foto: Andina.

Responde a críticas del Ejecutivo

Gutiérrez respondió además a las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien afirmó en una entrevista con Perú21 que el titular de la Defensoría estaría buscando acercamientos con bancadas del Congreso para confrontar al Ejecutivo y proteger intereses al interior de Petroperú.

“Me parece que fue una ligereza de nuestro Premier al emitir una declaración totalmente desafortunada porque en principio yo no estoy involucrado en el mundo político por las razones del cargo. Yo no podría estar pidiendo a las bancadas qué es lo que tienen que hacer”, subrayó.

Finalmente, anunció que sostendrá una reunión con el premier Álvarez el próximo 7 de enero para abordar el decreto de urgencia que plantea la reforma de Petroperú, aunque adelantó que, a su juicio, dicho proyecto no sería ejecutable.