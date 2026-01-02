Petroperú se “dividirá” en bloques patrimoniales. (Foto: Andina)
Petroperú se “dividirá” en bloques patrimoniales. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Whitney Miñán
mailWhitney Miñán

Petroperú se prepara para dar un giro. Hace unos días el Gobierno de Perú publicó finalmente el decreto de urgencia que reestructuraría a la petrolera estatal “dividiéndola” en bloques patrimoniales. Los cambios en la empresa estarán en las manos de ProInversión, tal como fue sugerido por distintos actores del sector.

TE PUEDE INTERESAR

ProInversión alista plan técnico para la reorganización de Petroperú, ¿cuándo estaría listo?
Proponen censurar a titular del MEF por reorganización de Petroperú
Ernesto Álvarez: “No estamos conduciendo a Petroperú a una privatización”
Ver para creer
Miralles: “Reorganización de Petroperú no es una decisión ideológica, sino empresarial”
Defensoría del Pueblo: mensajes alarmistas sobre Petroperú podría generar pánico financiero

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.