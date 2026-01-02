En este contexto, Gestión conversó con Luis del Carpio, director ejecutivo de la agencia de promoción de la inversión privada, para conocer cuáles serán los siguientes pasos. Aunque fue cauto al mencionar lo que se viene para la petrolera, adelantó lo que se espera para la refinería de Talara, el edificio emblema de San Isidro (Lima), entre otros.

Luis Del Carpio volvió a la dirección ejecutiva de ProInversión a finales de octubre. Foto: ProInversión.

Se publicó finalmente el DU que cambiaría Petroperú...

Si la operación de Petroperú seguía como hasta ahora, el riesgo de que no pueda mantener sus operaciones se hubiera agravado. [La petrolera estatal] tiene una dificultad real para atender sus obligaciones de corto plazo, no cuenta con recursos para ello, y tiene acreedores que no están recibiendo sus pagos. Además, está claro que en las condiciones actuales no tiene acceso a financiamiento.

Con todo ello, la única salida, que era un nuevo aporte [de liquidez] del Estado, fue descartada porque se significaba dar recursos de los accionistas, que somos todos los peruanos.

Lo que estamos haciendo es una reestructuración patrimonial como lo haría cualquier corporación en el Perú o en el mundo. No es una solución ideológica ni política, es empresarial.

El foco, como ya lo hemos informado en Gestión, es “dividir” Petroperú en bloques patrimoniales, unidades de negocio...

Sí, cuando uno tiene activos y estos están en riesgo, lo que se hace es separarlos en bloques patrimoniales. Lo que ocurre es que Petroperú tiene activos que no generan flujos suficientes.

Aquí hay que ser claros, Petroperú tiene activos, pero por la forma que están siendo operados no generan flujos de caja suficientes [...] Por tanto, la decisión de separarlos en bloques patrimoniales, unidades económicas - financieras con activos, flujos y riesgos identificables, nos va a permitir aislar riesgos, ordenar prioridades de pago y asignar esquemas de gestión diferenciados.

"Lo que ocurre es que Petroperú tiene activos que no generan flujos suficientes", dijo el director ejecutivo de ProInversión. (Foto: Minem)

¿Ya tienen un primer boceto de cómo se dividirían los activos?

El primer bloque patrimonial que a todo el mundo, naturalmente, le va a llamar la atención sería el que incorpore a la refinería de Talara, el oleoducto nor peruano o la carga inmobiliaria. Razonablemente lo serían, pero será parte del análisis que vamos a realizar.

En el DU se establece una prelación de pagos clara. ¿Cómo lo evalúa?

Los flujos de estos bloques patrimoniales primero servirán para atender la operatividad de cada unidad de negocio; segundo va a permitir atender las obligaciones financieras y las laborales. De esta manera, con esta reestructuración patrimonial, vamos a facilitar esquemas de financiamiento sin contaminar todo el balance corporativo [...]

Quiero agregar que, tal como está en la norma vamos a utilizar fideicomisos. El fideicomiso no es una figura legal decorativa, ProInversión trabaja todos sus proyectos con fideicomisos. Queremos proteger los flujos, asegurar el destino específico de los recursos de cada bloque patrimonial o unidad de negocio y con eso dar confianza a los acreedores, al mercado y a los accionistas.

¿Cuándo van a terminar de revisar los activos para la conformación de los bloques patrimoniales?

[...] Nuestra primera tarea es presentar un plan de promoción, tenemos 60 días para ello. En ese periodo tenemos que proponer a la Junta General de Accionistas (JGA) [de Petroperú] e instrumentalizarlo.

Estimamos que antes de los 60 días vamos a estimar cuál será el tratamiento de esos bloques patrimoniales [...] La expectativa es elegir el modelo de gestión empresarial más eficiente.

¿Qué mecanismos evalúan para aplicar a los bloques?

En algunos casos trataremos de atraer capital privado con el fin de que haya inyección de capital, que no sea el Estado quien arriesga, sino el sector privado.

Sin embargo, el tema de atraer inversión privada, capital, puede tomar tiempo, en el sentido de que el mercado debe hacer su propio due diligence. Estas decisiones se concretarán en el siguiente Gobierno, pero lo dejaremos encaminados.

Además, no descartamos que algunos bloques patrimoniales o conjunto de activos sean considerados no críticos para la operación de Petroperú y sean vendidos como activos o algún mecanismo de transferencia.

En otros casos que impliquen mayores riesgos, proponemos esquemas de Asociación Público-Privada (APP) para asumir riesgos tanto el público como el privado, con modelos similares a los que manejamos en concesiones de infraestructura.

"El primer bloque patrimonial que a todo el mundo, naturalmente, le va a llamar la atención sería el que incorpore a la refinería de Talara, el oleoducto nor peruano o la carga inmobiliaria", dijo Del Carpio. (Foto: Andina)

¿Cómo han tomado, por ejemplo, los acreedores esta decisión?

Justamente, el gran mensaje que vamos a exponer en esta etapa no solo es hacia la población, sino va para los acreedores, los que han financiado parte de las operaciones de Petroperú a través de la adquisición de bonos, para que sientan la tranquilidad de que estamos poniendo en valor un activo. Queremos recuperar la confianza en el mercado.

Mencionó hace un momento que, por ejemplo, el ingreso de capital privado tomaría más tiempo. Hay analistas que aunque han destacado el DU, les preocupa que un nuevo Gobierno borre lo alcanzado...

La puesta en valor de Petroperú no es un proceso milagroso, si fuera así ya mañana estaría arreglado. Va a ser un resultado de un trabajo y cuando hablamos de inversión privada y mercado eso tiene su tiempo [...]

Sin embargo, el objetivo o el gran reto es que uno o dos bloques patrimoniales sean definidos en la gestión de este Gobierno. En eso vamos a trabajar.

¿La refinería sería una prioridad en la conformación de los bloques patrimoniales?

No quisiera dar un nombre aún, pero evidentemente vamos a comenzar por los activos con mayor valor y que tenemos que asegurar su sostenibilidad [...] Podría ser [la refinería], pero desde luego va a formar parte de las propuestas que vamos a discutir.

Se había adelantado en un comunicado que irían de la mano con un banco de inversión. ¿Cómo va ese proceso?

ProInversión es una entidad con experiencia, pero ante nuevos escenarios, evaluamos distintas alternativas. Ya nos hemos reunido con distintas bancas de inversión de primer nivel y elevado prestigio para que nos acompañen en este proceso. No se trata de que ProInversión no tenga la capacidad de hacerlo, pero ni siquiera en EE.UU. y Europa [una acción así] se hace sola, no es responsable ejecutarla sin una banca especializada.

En las próximas semanas estaremos informando los resultados de nuestras conversaciones. Nos están transfiriendo recursos, que el mismo DU autoriza, para financiar estas necesidades.