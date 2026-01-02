La ministra de Economía, Denisse Miralles, defendió la noche del jueves el decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial y operativa de Petroperú.

Miralles sostuvo que con el decreto “no se va a afectar el empleo de la mayoría de los trabajadores”, tras señalar que existe una serie de beneficios que son excesivos respecto a la realidad no solo de la empresa, sino a la realidad de los peruanos.

La titular del MEF manifestó que el 55% del gasto de personal no es sueldo, sino que existen hasta 83 tipos de beneficios y “gollerías”, muchos de ellos desconectados de la realidad financiera de la empresa. Recordó que en el 2023 se gastó 276 millones de soles en beneficios adicionales, pese a que no generó utilidades.

“En el decreto de urgencia se explica claramente que no se está tomando una decisión de retiro (de los trabajadores), sino de abrir un vehículo para hacer una evaluación rápida y no una evaluación de años”, expresó, tras indicar que luego de ello se podrá conocer el número de trabajadores que podrían ser retirados de la empresa.

“Se van a respetar los derechos de los trabajadores y se va a privilegiar el interés de los peruanos por encima de algunos peruanos”, acotó.

“No es una decisión ideológica”

En torno a las críticas de quienes afirman que el decreto busca privatizar Petroperú, la ministra sostuvo que “es importante tomar en cuenta que no es una decisión ideológica, sino una decisión empresarial responsable”.

Indicó que es necesaria la reorganización y que este gobierno está tomando el toro por las astas, pues se requiere ordenar la estructura interna de la empresa, reducir los costos, exigir eficiencia y asegurar que Petroperú sea manejada con criterios técnicos.

Indicó que la incorporación de capital privado no implica “de ninguna manera” que “estén cediendo el derecho de los peruanos a una empresa que debe ser adecuadamente administrada”.

Insistió en que no se va a perder ningún tipo de poder respecto a Petroperú. “Lo que estamos buscando es que se logre manejar eficientemente (...) Lo que estamos haciendo es evitar ese colapso (...) Lo que se busca es que estos activos que no están generando valor puedan tener una participación privada sin perder el control de la empresa”, refirió.

Agregó que se busca garantizar los empleos no solo de las personas que están trabajando eficientemente en Petroperú, sino también de todo el empleo que se genera a través de los proveedores que en este momento no están teniendo su pago al día. “Se está rompiendo la cadena de pago porque la empresa no está generando los ingresos para honrar esas deudas”, añadió.

La ministra indicó que una transferencia de dinero hubiera sido una solución facilista, que estaban esperando muchas personas con intereses creados. “Lo que queremos es que Petroperú funcione sin seguir sacrificando el dinero de los peruanos”, explicó.

Responde al pedido de censura

La congresista de la bancada de Podemos Perú, Heidy Juárez, impulsa una moción de censura contra Miralles por el decreto, ya que, según la legisladora, provocaría un “perjuicio económico y social causado al Estado peruano y a la región Piura”.

Al respecto, la ministra indicó que nadie podría estar en contra de poner el interés de todos los peruanos por encima de algunos privilegiados. “Tienen que entenderlo no solo los señores congresistas, sino todas las autoridades que tengan alguna acción relevante. Juntos podemos construir una solución que nos permita mantener esta empresa que siempre ha sido un orgullo para el Perú”, expresó, tras insistir en que Petroperú no puede recuperarse con un salvataje, pues no solo generaría un círculo vicioso, sino que pondría en riesgo el interés de todos los peruanos.

Recordó que la empresa acumula pérdidas netas por S/ 1,611 millones y, a diciembre de 2025, mantiene deudas con proveedores por más de S/ 2,569 millones.