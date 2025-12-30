En reiteradas oportunidades, el gobierno del presidente Jerí ha señalado que no otorgaría nuevos salvatajes financieros a Petroperú. Al inicio fue difícil creer, pues, en los tres años previos, los ministros de turno habían afirmado lo mismo y en ese periodo terminamos transfiriendo más de S/ 10,000 millones netos a la petrolera. Hoy, las cosas parecen haber cambiado. El MEF y Proinversión tratan de actuar con la responsabilidad que la crisis amerita y Petroperú podría estar aproximándose a la mayor reestructuración de su historia. ¡Enhorabuena!

Preparando esta columna, revisé mis artículos del 2025 sobre la petrolera estatal: Petroperú, una verdad incómoda, Petroperú, sobre mentiras y salvatajes, Petroperú, hora de rectificar, Petroperú hoy: ¿Qué dicen sus ex presidentes, directores y gerentes?, Sobre secuestros y rescates: el caso Petroperú, Petroperú el negado rescate en marcha, Petroperú, salvataje con gotero y Los decretos de urgencia y Petroperú. A lo largo del año, analicé la falta de transparencia en la empresa y los problemas generados por su pésima gestión. ¡La han llevado al borde de la quiebra y la factura es enorme.

Es claro que no deben canalizarse más recursos públicos a una empresa manejada por gente incapaz que nos mintió sistemáticamente. Convirtieron a Petroperú en una máquina de destrucción de valor. Las pérdidas del periodo 2022-2025 bordean los US$ 2,500 millones y, peor aún, esta exorbitante cifra no incorpora todo el daño causado. La operación inadecuada e irresponsable de la nueva refinería de Talara ha llevado a que el valor de este importante activo productivo se degrade y que pronto requiera de importantes reparaciones e inversiones adicionales. En forma similar, la incapacidad de operar adecuadamente el Oleoducto norperuano y la gestión desacertada de los lotes petroleros que se le asignaron temporalmente a Petroperú contribuyeron a una destrucción de valor que no se encuentra reflejada en las abultadas pérdidas de la petrolera.

Es inconcebible que la inversión adicional requerida por estos activos sea gestionada por aquellos que nos mintieron y destruyeron el valor remanente de Petroperú. Es una gran noticia que el gobierno esté considerando empaquetar estos activos en diferentes unidades de negocios y busque que los mismos sean gestionados por empresas privadas que traigan capital y know how.

La reestructuración requerirá negociar con acreedores y reducir el personal excedente; tareas complicadas, pero viables a corto plazo. Quienes defienden el statu quo y quieren que sigamos financiando un barril sin fondo seguramente argumentarán que la reestructuración planteada generará desabastecimiento en la Selva e incrementos en los precios de los combustibles a nivel nacional. Falso. El Estado gastará mucho menos por llevar combustibles a la Amazonía; y es simplemente insensato pensar que mantener a una empresa manejada de manera ineficiente y poco transparente puede ser beneficioso para la sociedad.

La tarea es ardua, pero, finalmente, parece haber luz al final del túnel. ¡Una buena noticia de fin de año! Esperemos que se haga realidad.