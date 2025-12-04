Edificio de Petroperú volvería a lista de activos no críticos para venta. (Foto: Andina)
Edificio de Petroperú volvería a lista de activos no críticos para venta. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Whitney Miñán
mailWhitney Miñán

Una de las ideas en el Directorio de Petroperú, cuando Oliver Stark estaba a la cabeza, era que se vendieran los activos no críticos de la empresa estatal en medio de una búsqueda por reestructurarla.

TE PUEDE INTERESAR

Promigas suspende inversiones por incertidumbre regulatoria en tarifas: así afecta al norte
Obras de Cabecera para traer más agua a Lima en espera: licitación sufre nueva prórroga
Petroperú con cambios en el directorio: ¿cuál es la principal preocupación con este paso?
Narváez: La venta de activos de Petroperú “está en la cancha de ProInversión” hace casi medio año

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.