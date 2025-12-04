Si bien esta intención prosiguió cuando ingresó Alejandro Narváez a la petrolera, un punto cambió totalmente: se retiró de la lista de activos no críticos al edificio emblemático en la Avenida Canaval y Moreyra, en San Isidro.

En ese momento, el argumento fue que –contrario a lo que había subrayado Stark– el negocio de Petroperú estaba en Lima mayoritariamente y no en Talara (Piura). Sin embargo, esto estaría próximo a revertirse.

Gestión pudo conocer de fuentes allegadas al sector que la Junta General de Accionistas (JGA), el directorio –ahora con Luis Alberto Canales como presidente– y ProInversión estarían avanzando en la posibilidad de que el edificio pueda reincorporarse a la lista de activos no críticos.

Hay que recordar que ProInversión tiene a cargo la valorización de los activos no críticos y, como adelantó este diario, durante el primer semestre del 2026 se verían los avances importantes con las ventas.

Por ahora ProInversión tienen cerca de 60 activos de Petroperú identificados para la venta. En ese sentido, hace unos días, Luis Del Carpio, director ejecutivo de la agencia, comentó a Gestión que la cifra podría ampliarse, pues habría margen para evaluar otras propiedades que podrían venderse. Aunque en ese momento no mencionó al edificio de San Isidro, las fuentes consultadas comentaron que está en evaluación y pronto anuncio su reincorporación.

¿Habría interés por este activo?

Fuentes cercanas a Petroperú recordaron a este diario que cuando se anunció la primera vez, durante la gestión Stark, que este edificio sería vendido aparecieron, al menos, cinco interesados.

Con el cambio de liderazgo en Petroperú, se trató de convencer que no se retire la edificación de la lista de venta prometiendo, incluso, que se mantendría el letrero de la petrolera y podría quedarse con algunas oficinas en uno o dos pisos. Pero, esto no prosperó y finalmente quedó fuera.

Nuevas dudas generadas

Otro tema que se ha puesto sobre la mesa, como adelantó este diario, es que la situación parece complicarse para la petrolera estatal pues seis compañías que tienen contratos para la explotación de diez lotes petroleros en la costa norte del país advirtieron que la continuidad operativa de esos yacimientos estaría en riesgo, debido al incumplimiento en los pagos que tiene que hacerles Petroperú por la compra de crudo que producen en sus operaciones.

Fuentes cercanas a Petroperú mostraron su preocupación pues creen que esto pueda detonar que, pese a haberse subrayado que no se le inyectaría dinero a la empresa del Estado, al final sí se concrete un rescate.

Y es que este grupo no sería el único que pide pago a Petroperú. Ya el mes pasado se había advertido a trabajadores de la Refinaría de Talara “la suspensión total del servicio de limpieza” a partir de este mes. ¿La razón? Falta de recursos para pagar.

Hay que recordar que desde el Ministerio de Energía y Minas (Minem) señalaron que la reciente decisión de efectuar cambios en el Directorio de Petroperú busca, entre otros aspectos, asegurar que la petrolera estatal ya “no requiera más recursos del Estado”.

Actualmente el Directorio de Petroperú, pese a ser nuevo, continúa cambiando. Por ejemplo, el 28 de noviembre último, la petrolera dio a conocer sobre la renuncia irrevocable que planteó Oscar Zapata Alcázar al cargo de director independiente de la empresa, nombrando en su lugar a Raúl Jaime Anccasi.

Además, en otro hecho de importancia del 02 de diciembre, se informó que en la sesión universal de Junta General de Accionistas (JGA) se acordó designar a partir del 03 de diciembre de 2025, como miembro del Directorio a Edilfredo Elías More Bayona.