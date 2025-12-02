La venta de activos no críticos de Petroperú iniciará en el primer tramo del 2026, informó el director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Luis Del Carpio.

El representante de la agencia estatal, encargada de llevar adelante el proceso luego de un convenio impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), precisó que actualmente se encuentran realizando la valorización de los activos la petrolera estatal.

“Estamos en pleno proceso de revisión de los documentos de valorización. Esperamos a principios del próximo año anunciar ya los cronogramas de venta de los activos", comentó a Gestión.

Si bien el proceso se extenderá hacia el 2026, el funcionario resaltó que se trata de un plan de corto plazo. De esa manera, Del Carpio proyectó que el próximo año la venta de los activos asignados debería estar totalmente completada.

“Además, ya en el primer semestre del próximo año todo debería estar muy avanzado o casi terminado”, indicó.

Por ahora ProInversión indicó que se tienen cerca de 60 activos de Petroperú identificados para la venta. En ese sentido, Del Carpio consideró que la cifra podría ampliarse, pues hay margen para evaluar otras propiedades que podrían venderse.

“Todavía hay espacio para seguir identificando más activos dentro de Petroperú. ProInversión también es un asesor de los sectores, los ayuda a identificar y vamos a ir trabajando con la gestión de la petrolera estatal para identificar más activos que puedan ser promovidos con el fin de mejorar la situación de la empresa ”, sostuvo.

Previamente se conoció que los predios que Petroperú identificó para la venta están ubicados en los departamentos de Áncash, Huánuco, Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco, Piura, Tumbes y Ucayali.

Cabe recordar que inicialmente, durante la gestión de Oliver Stark en Petroperú, se propuso la venta de activos no críticos que incluían el edificio emblemático de San Isidro, en la Avenida Canaval y Moreyra. Sin embargo, esta sede dejó de formar parte del paquete inicial cuando Alejandro Narváez entró a la empresa del Estado. De hecho, se había justificado que el 70% del negocio de Petroperú en Lima estaría en el centro financiero.