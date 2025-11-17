Minem defendió a nuevo directorio de la petrolera estatal. (Foto: Andina)
Desde busca, entre otros aspectos, asegurar que la petrolera estatal ya "no requiera más recursos del Estado".

“La medida adoptada por la junta de accionistas para cambiar el directorio responde a la necesidad de fortalecer su sostenibilidad fiscal y eficiencia operativa y revertir las pérdidas acumuladas”, detallaron.

Ante algunos cuestionamientos de falta de experiencia en el sector, desde el ministerio sostuvieron que el nombramiento de Luis Alberto Canales Gálvez como presidente de Petroperú, junto con la designación de sus nuevos integrantes, “representa una oportunidad para fortalecer la conducción de la principal empresa estatal del sector hidrocarburos”.

Loreto: Lote 8 en riesgo de paralizar su producción petrolera, ¿qué hay detrás?

Como se sabe, Canales es egresado de la Facultad de Petróleo y Petroquímica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y ha laborado en empresas del rubro como Petro-tech Peruana S.A., Petro Mar y la propia PetroPerú.

Desde el sector destacaron que buscarán consolidar una gobernanza enfocada en la transparencia, la disciplina financiera y la generación de valor, orientando a Petroperú hacia una gestión moderna, responsable y sostenible.

“El nuevo equipo aporta perfiles técnicos con visión interinstitucional, clave para el proceso de reingeniería y disciplina operativa que la empresa implementará en los próximos meses", indicaron. “El directorio posee experiencia directa en el territorio, especialmente en Talara y Piura, zonas estratégicas para la actividad petrolera”, complementaron.

Narváez: La venta de activos de Petroperú “está en la cancha de ProInversión” hace casi medio año

