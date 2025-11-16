La Junta General de Accionistas (JGA) de la petrolera estatal Petroperú designó a Luis Alberto Canales Gálvez como su presidente, tras una junta universal realizada hoy sábado 15 de noviembre.

En la reunión también se aprobó la renuncia de los antiguos miembros y la designación de sus sucesores.

Quienes acompañarán a Canales en el directorio serán: Elba Rosa Rojas Álvarez de Mares, Jesús Valentín Ramírez Gutiérrez, Oscar Gerardo Zapata Alcázar .

Ellos pasan a reemplazar a Fidel Augusto Moreno Rodríguez, quien se quedó a cargo de la presidencia tras el cese de Alejandro Narváez; David Quispe Figueroa, José Luis Carlos Balta Chirinos y César Rodríguez Villanueva, quienes ejercieron sus cargos hasta hoy.

¿Quién es Luis Alberto Canales?

El nuevo presidente del directorio de Petroperú tiene una amplia trayectoria profesional en Talara e incluso postuló a su alcaldía provincial por el partido de Alianza para el Progreso durante las elecciones municipales del 2010.

Según su hoja de vida, publicada en el Jurado Nacional de Elecciones, es egresado de la facultad de Petróleo y Petroquímica de la Universidad Nacional de Ingeniería.

Ocupó cargos administrativos en la Municipalidad Provincial de Talara, pero también trabajó en empresas del sector como Petro-tech Peruana S.A., Petro Mar y Petróleos del Perú. También fue presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo de Talara, y presidente del Club Deportivo Atlético Torino.