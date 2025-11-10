Petroperú informó que adjudicó mediante concurso público internacional el servicio de análisis forense para la nueva refinería de Talara que puso en marcha esa empresa.

Como resultado de ese proceso, mencionó que este lunes otorgó la buena pro a la empresa Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia Ltda., por un monto de US$2.7 millones, incluidos impuestos de ley, y cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir en el valor de ese servicio.

Mediante un comunicado, la petrolera estatal recordó que convocó al proceso de competencia internacional el pasado 26 de setiembre.

¿Qué incluirá el análisis forense?

La empresa explicó que la adjudicación de ese procedimiento de análisis forense permitirá revisar todas las etapas del megaproyecto, desde su origen hasta su operatividad, con el objetivo de transparentar su desarrollo.

Mencionó que el proceso estableció requerimientos técnicos mínimos que cautelan la independencia e imparcialidad (del mismo), además de asegurar experiencia específica en análisis forense en refinerías de petróleo, plantas petroquímicas o químicas.

Responde a acuerdo del directorio

La medida -anotó- responde a lo dispuesto por el Acuerdo de Directorio N°112-2024-PP, que establece acciones concretas para la realización del respectivo análisis forense, orientado a fortalecer la gestión y transparencia de la empresa estatal.

“De esta manera se refuerza el compromiso de Petroperú con la transparencia, la sostenibilidad financiera y el fortalecimiento de su rol estratégico en el sector energético nacional”, aseguró la empresa.