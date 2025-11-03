Luego de adelantar a Gestión la renovación del directorio de Petroperú, la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, confirmó que esta semana se estaría concretando el cambio.

“Se ha estado evaluando muy concienzudamente el perfil de los candidatos que deben hacerse cargo de la dirección de la empresa (...) Esta semana vamos, ya coordinado con el ministro de Energía y Minas (Luis Enrique Bravo) y el presidente (José Jerí), realizar esos cambios. Esta semana deberíamos estar haciendo el cambio del directorio”, comentó tras ser consultada por Gestión.

La titular del MEF señaló que este proceso ha implicado la evaluación de los perfiles de los candidatos, por lo que la demora se debe a la necesidad de asegurar que los nuevos directivos tengan una visión alineada con las expectativas del Gobierno, que conforma la Junta General de Accionistas de Petroperú .

Según indicó, el objetivo de este ajuste en la dirección es garantizar la sostenibilidad de la petrolera estatal. Aunque Petroperú es una empresa estatal, resaltó que debe ser autosostenible y generar ingresos.

“ Debe generar ingresos, pero más bien ha generado altos costos y puso en riesgo la sostenibilidad fiscal del país ”, dijo.

Aunque la evaluación ya se ha realizado, Miralles añadió que los nombres de quienes conformarán el nuevo directorio de la petrolera estatal no se darán a conocer hasta el momento en que se concrete el cambio.