Petroperú -otra vez- en sus horas más difíciles. A julio de este año, la pérdida de la petrolera estatal es de US$ 299.4 millones, es decir, “las pérdidas acumuladas superan el 50% del capital social de la compañía”.

Este nivel ha gatillado que se active el artículo N° 176 de la Ley General de Sociedades: "Si al formular los estados financieros correspondientes al ejercicio o a un período menor se aprecia la pérdida de la mitad o más del capital, o si debiera presumirse la pérdida, el directorio debe convocar de inmediato a la junta general (JGA) para informarla de la situación". Es decir, para el caso de Petroperú, se la JGA está conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de Energía y Minas (Minem).

La información contenida en el Informe Técnico GCFI-0847-2025, compartido por “La Contra” y que fue contrastada por diario Gestión, refleja pone en duda si la petrolera podría necesitar -una vez más- un “salvataje”, aun cuando esto ha sido rechazado hasta ahora por el Gobierno y el presidente de la petrolera estatal, Alejandro Narváez.

Gestión consultó a Petroperú directamente: ¿La empresa es insolvente?

En primer lugar, confirmó que “la Ley General de Sociedades establece que al apreciar que la pérdida acumulada ha superado la mitad del capital, este hecho debe de ponerse en conocimiento del directorio para que este informe a la JGA, situación que la empresa ha comunicado”.

Agregó que "dicha ley establece que una causa de disolución es que las pérdidas reduzcan el patrimonio neto a cantidad inferior a la tercera parte del capital pagado (33.33%), salvo el capital pagado sea aumentado en cuantía suficiente; esta última situación está lejos de producirse”.

Los expertos no parecen convencidos con la situación que enfrenta Petroperú. “Esto es una pérdida real, insolvencia totalmente. En resumen, este directorio, con la venia desde el Poder Ejecutivo y los accionistas (MEF/ Minem) se ‘quemaron’ todo el rescate que les dieron el 2024 sin hacer nada de los compromisos”, apuntó David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas y quien formó parte del directorio de la petrolera liderado por Oliver Stark, a este diario.