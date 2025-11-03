MEF y empresarios. Fuente: MEF
La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, para reforzar su capacidad operativa y logística en la lucha contra el crimen organizado.

“(...) Desde el MEF estamos asegurando los recursos necesarios para que el Ministerio Público actúe con eficacia en defensa de la ciudadanía”, señaló Miralles, durante su intervención en el encuentro con los gremios empresariales.

De la mano con ello, dijo la ministra, va una agenda de simplificación y eficiencia en la gestión pública. En ese sentido, anunció el impulso de un shock de desburocratización orientado a eliminar, simplificar y destrabar trámites que no agregan valor, con el fin de liberar energías productivas y acelerar la inversión privada y pública.

Estas medidas, ya había dicho a este diario, permitirán un ahorro estimado de S/ 1,200 millones en los próximos dos meses, reforzando la sostenibilidad económica del país.

“Simplificar no es improvisar, es ordenar con inteligencia y responsabilidad. Cada sol público debe generar resultados y empleo. Esa es la ruta de un Estado que avanza con estabilidad y confianza”, enfatizó la ministra Denisse Miralles.

En otro momento, también refirió que los ingresos tributarios alcanzarían los S/ 173 mil millones al cierre del año, superando ampliamente la meta del 2024 y reflejando la confianza renovada en la estabilidad y fortaleza de la economía nacional.

“El Estado y el sector privado son aliados estratégicos para generar bienestar y construir país. Sigamos cerrando filas por un Perú que produce, que confía y que progresa”, concluyó.

