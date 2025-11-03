La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, recordó que el Poder Ejecutivo autorizó, mediante el Decreto Supremo Nº 239-2025-EF, una transferencia de más de S/ 48 millones al Ministerio Público para reforzar su capacidad operativa y logística en la lucha contra el crimen organizado.

“(...) Desde el MEF estamos asegurando los recursos necesarios para que el Ministerio Público actúe con eficacia en defensa de la ciudadanía”, señaló Miralles, durante su intervención en el encuentro con los gremios empresariales.

De la mano con ello, dijo la ministra, va una agenda de simplificación y eficiencia en la gestión pública. En ese sentido, anunció el impulso de un shock de desburocratización orientado a eliminar, simplificar y destrabar trámites que no agregan valor, con el fin de liberar energías productivas y acelerar la inversión privada y pública.

MEF y empresarios. Fuente: MEF

Asimismo, informó que el MEF viene elaborando un decreto de urgencia de eficiencia fiscal para priorizar el gasto en proyectos con impacto tangible y limitar aquellos que no son esenciales, tal como adelantó a Gestión la semana pasada. Estas medidas, ya había dicho a este diario, permitirán un ahorro estimado de S/ 1,200 millones en los próximos dos meses, reforzando la sostenibilidad económica del país.

“Simplificar no es improvisar, es ordenar con inteligencia y responsabilidad. Cada sol público debe generar resultados y empleo. Esa es la ruta de un Estado que avanza con estabilidad y confianza”, enfatizó la ministra Denisse Miralles.

En otro momento, también refirió que los ingresos tributarios alcanzarían los S/ 173 mil millones al cierre del año, superando ampliamente la meta del 2024 y reflejando la confianza renovada en la estabilidad y fortaleza de la economía nacional.

“El Estado y el sector privado son aliados estratégicos para generar bienestar y construir país. Sigamos cerrando filas por un Perú que produce, que confía y que progresa”, concluyó.