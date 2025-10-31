Según Miralles, este retroceso para el "modelo híbrido" se está discutiendo con otras carteras que buscaban usarlo para promover sus propia cartera de proyectos. (Fuente: Andina).
En su primera entrevista a medios desde que asumió la cartera, Denisse Miralles comentó a Gestión cuál será el enfoque que implementará en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para financiar grandes proyectos de infraestructura.

