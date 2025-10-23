El director ejecutivo de la SNCI también destacó que, a diferencia de administraciones previas, el Gobierno de José Jerí tiene en sus manos tres herramientas normativas muy importantes para impulsar proyectos en Perú. (Foto: MEF).
El director ejecutivo de la SNCI también destacó que, a diferencia de administraciones previas, el Gobierno de José Jerí tiene en sus manos tres herramientas normativas muy importantes para impulsar proyectos en Perú. (Foto: MEF).
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

El cambio reciente de Gobierno en Perú ha dejado pendientes en la cartera de infraestructura que debe atender el Estado. A criterio de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), hay al menos dos pendientes que son urgentes y que el presidente José Jerí debe resolver con urgencia.

TE PUEDE INTERESAR

Jefe de la ANIN está en la mira: un tercer intento por removerlo “con facilidad” avanza
SNCI: ANIN y sedes de los Panamericanos están en riesgo por culpa del Ejecutivo y Congreso
MEF a un paso de “dar luz” a su modelo híbrido APP y G2G, ¿se replicaría crisis de ANIN?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.