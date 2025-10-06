La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) manifestó su rechazo ante la “indiferencia, lentitud y falta de soluciones” mostradas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Educación (Minedu) y el Congreso para atender promesas que públicamente se comprometieron a honrar.

Mediante un comunicado, el gremio acusó que sigue pendiente que el Ejecutivo entregue recursos a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), una situación por la que la entidad ya paralizó más de 20 proyectos en el norte del país, vinculadas a defensas ribereñas, hospitales y colegios.

“Faltan S/ 3,700 millones en el segundo semestre del 2025 y son S/ 5,170 millones para el 2026 (...) son para el pago de obligaciones asumidas con el sector privado desde la ANIN”, explicaron.

Además, la SNCI recalcó su sorpresa, porque mientras esto ocurre con la ANIN, el MEF, tal como contó Gestión, ha planteado en el proyecto de Ley de Endeudamiento 2026 la creación de un modelo híbrido, que combinaría las modalidades Gobierno a Gobierno (G2G), bajo las que se promovieron las obras que ahora paralizó ANIN, y las Asociaciones Público-Privadas (APP). Con ello se financiarían proyectos como las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao.

De igual forma, el gremio reveló que las sedes para los Juegos Panamericanos Lima 2027 hoy estarían paralizadas también, ya que el MEF habría comunicado al Minedu que no podrían dar el dinero necesario para su operatividad.

"La presidenta Dina Boluarte en su mensaje de Fiestas Patrias anunció que la infraestructura a ser utilizada en los Panamericanos contará con servicios de mantenimiento a través del mecanismo Obras por Impuestos (...) Hoy, el proceso se encuentra bajo la conducción del Instituto Peruano del Deporte (IPD), que depende del Minedu, sector que ha informado que el MEF no contaría con la capacidad presupuestal", aseguraron.

De igual forma, la SNCI recordó que han propuesto al MEF directamente reducir el calendario de feriados y días no laborables, ya que “vienen generando S/ 6,000 millones en pérdidas al país” cada año.

Según este mismo gremio, el viceministro de Economía, Erick Lahura, ya había señalado que incluirían este pedido bajo una delegación de facultades, pero eso no ha ocurrido a la fecha.

“La SNCI hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que adopten medidas concretas que restituyan la confianza, impulsen la inversión y aseguren la ejecución de obras que el país necesita para su desarrollo”, cerraron.