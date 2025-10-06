En 2024, las OxI tuvieron el mejor año de su historia con más de S/ 4,317 millones en adjudicaciones. Y según Denisse Miralles, Directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, este 2025 se busca lo mismo. Aunque gremios como Capeco lo ven difícil de lograr. (Fuente: Andina).
En 2024, las OxI tuvieron el mejor año de su historia con más de S/ 4,317 millones en adjudicaciones. Y según Denisse Miralles, Directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, este 2025 se busca lo mismo. Aunque gremios como Capeco lo ven difícil de lograr. (Fuente: Andina).
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

Una nueva ley para las Obras por Impuestos (OxI) en Perú se publicó el último jueves. Si bien trae novedades sobre este mecanismo, aún quedan dudas sobre su aplicación que solo el reglamento, que tiene en sus manos el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), podrá aclarar.

