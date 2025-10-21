Nuevo cargo en el Jorge Chávez será para pasajeros en conexión internacional y no implica doble pago. (Foto: Andina)
Nuevo cargo en el Jorge Chávez será para pasajeros en conexión internacional y no implica doble pago. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Whitney Miñán
mailWhitney Miñán

La controversia sobre la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA), o simplemente tarifa de transferencia (doméstica e internacional), en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) continúa.

TE PUEDE INTERESAR

IATA: Tarifa de conexión eliminaría oportunidad del Jorge Chávez de competir con Panamá y Bogotá
Ryanair deja también aeropuertos en Francia, Alemania, Austria y bálticos por las tasas
Tres claves que el viajero de Latinoamérica pide para una experiencia “perfecta” en vuelos
IATA sobre nueva tarifa del TUUA en el Jorge Chávez: Afectará la competitividad y el turismo
Apavit pide postergar cobro del nuevo TUUA en el Aeropuerto Jorge Chávez

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.