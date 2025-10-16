La presidenta de la Comisión de Defensa del consumidor, Katy Ugarte, expresó su preocupación frente al futuro del sistema aeroportuario del país, tras conocerse que la aplicación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) a los pasajeros en transferencia podría generar un severo impacto económico tanto para los usuarios como para las aerolíneas que operan en el Territorio nacional.

Ante esta situación, la parlamentaria solicitó formalmente una reunión técnica de trabajo al ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera, para el lunes 20 de octubre de 2025, con el fin de abordar la problemática y evaluar alternativas que eviten perjuicios a los consumidores y salvaguarden la competitividad del país.

“Nuestra prioridad es proteger los derechos de los usuarios y garantizar un entorno justo y transparente en los servicios públicos, especialmente en un sector tan sensible como el transporte aéreo”, enfatizó Ugarte.

La preocupación surge luego de que aerolíneas como Latam Airlines Perú y SKY Airline anunciaran la cancelación de sus rutas internacionales Lima–La Habana y Lima–Cancún, respectivamente, debido a los costos adicionales generados por la TUUA y otros factores que han afectado la sostenibilidad de sus operaciones.

Según las compañías, esta nueva tarifa reduce la competitividad del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez frente a otros hubs regionales que no aplican este tipo de cobros, lo que podría derivar en una pérdida de rutas y en menores opciones de conectividad para los peruanos.

“Esta medida no solo encarece los pasajes, sino que también debilita la posición del Perú como centro de conexiones aéreas en Sudamérica. Es fundamental revisar de manera técnica y urgente el impacto de esta tarifa antes de que se afecte aún más la oferta y los derechos de los consumidores”, sostuvo la presidenta de la Comisión.