La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) manifestó, al contrario que aerolíneas y gremios turísticos, su apoyo al cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) aplicada para pasajeros de transferencia internacional, los que hacen conexión en Lima, en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH).

El gremio recordó que la TUUA de transferencia es una tarifa que está establecida en el contrato de concesión entre Lima Airport Partners (LAP) y el Estado peruano desde hace 12 años. Además, se trata de una tarifa clave para los aeropuertos de provincia.

Así, la SNCI reiteró lo que en su momento también informó Gestión: casi el 50% de esta tarifa va al Estado, a un fondo que ya ha acumulado más de US$ 2,100 millones con el fin de cerrar la brecha aeroportuaria en el Perú.

“No podemos hablar de competitividad sin mirar la realidad de nuestros aeropuertos en provincia. En los próximos 5 años, Ositran ha calculado que el Estado recibirá más de US$ 85 millones por el cobro de la TUUA de transferencia. De no aplicarse esta tarifa, esto es lo que el Estado dejaría de percibir para usarlo, por ejemplo, en la rehabilitación, equipamiento y renovación de al menos 6 aeropuertos nacionales”, aseguraron en un comunicado.

La SNCI también indicó que Corpac, que hoy mantiene la operación de determinados aeropuertos en el país, sería una de las principales afectadas, en caso la TUUA no se cobre.

Desde hace 24 años, LAP, que opera el Jorge Chávez con un financiamiento 100% privado, ha transferido al Estado, desde el inicio de la concesión (2001), más de US$ 3,635 millones totales por concepto de retribución al Estado, incluyendo a Corpac.

“Para los próximos cinco años, se proyecta un aporte adicional cercano a los US$ 8,000 millones, lo que representa un incremento de casi 120% respecto del monto ya transferido, consolidando así un compromiso de largo plazo con la modernización del principal terminal aéreo del país”, aseguraron.

Por estos motivos, rechazaron las acusaciones de que se trate de un un cobro arbitrario ni de un pago extra. Advirtieron, en ese sentido, que desconocer la aplicación de la TUUA de transferencia significaría desconocer un compromiso que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) asumió y, por tanto, afectar la estabilidad jurídica y la imagen del Perú ante los inversionistas nacionales e internacionales.

“Desde la SNCI, rechazamos los intentos de desinformar y manipular a la opinión pública y reafirmamos que la infraestructura moderna —que todos requerimos y necesitamos— solo se sostiene cuando se respeta lo acordado y se garantizan reglas claras para la inversión y el desarrollo. Cuando el Estado modifica o incumple lo pactado, se debilita la credibilidad institucional y se reduce la capacidad del país para atraer proyectos de gran impacto en carreteras, puertos y aeropuertos", concluyeron.