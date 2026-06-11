Las exportaciones de Perú avanzan a ritmo récord gracias a los commodities. (Foto: Andina)
Las exportaciones de Perú avanzan a ritmo récord gracias a los commodities. (Foto: Andina)
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Camila Vera
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Las exportaciones peruanas atraviesan una de sus mejores “rachas”. El oro, el cobre, el café y otros han impulsado las ventas al exterior en un 36.1% durante los primeros cuatro meses del año.

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