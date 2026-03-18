El puerto de Chancay se conecta con el exterior, pero aún busca conectarse con su propio país. (Foto: cortesía del Cechap)
El puerto de Chancay se conecta con el exterior, pero aún busca conectarse con su propio país. (Foto: cortesía del Cechap)
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Camila Vera
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Aunque el megapuerto de Chancay nació para reforzar la integración del Perú al comercio marítimo, aún debe enfrentar un gran desafío en tierra. Sin un hinterland —zona de influencia terrestre— capaz de generar carga exportable, el puerto corre el riesgo de operar principalmente como un transbordo.

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