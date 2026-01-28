Megacentro entregó 43,000 m2 de nuevos almacenes en Lurín durante 2025. Foto: Megacentro
Megacentro entregó 43,000 m2 de nuevos almacenes en Lurín durante 2025. Foto: Megacentro
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

El mercado de almacenes industriales atraviesa una etapa de expansión. Solo en 2025, el segmento de almacenes clase A registró un año récord, con el ingreso de cerca de 220,000 metros cuadrados (m2) nuevos, reflejo de la sólida demanda por condominios logísticos. Este dinamismo no solo marca un hito para el sector, sino que anticipa un escenario favorable, ya que las proyecciones apuntan a que la industria podría crecer alrededor de 50% en los próximos tres años, impulsada por los proyectos en cartera. En ese contexto, el desarrollador de condominios logísticos Megacentro, que ya cuenta con cinco centros en operación y una participación de mercado de 28% en Perú, se alista para continuar creciendo.

TE PUEDE INTERESAR

Callao–Ventanilla toma la delantera en entrega de condominios de almacenes: ¿y en 2026?
Comercios abastecieron almacenes con estos productos para venta en verano 2026
Fiestas de fin de año: Cómo preparar tu condominio o almacenes para evitar incendios

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.