José Sáenz, gerente general de Megacentro, señaló a Gestión que el 2025 estuvo en línea con el dinamismo del mercado y cerró con resultados por encima de lo previsto. La compañía entregó 43,000 m2 de nuevos almacenes —por encima de la meta inicial de 42,000 m2— ubicados en Megacentro Industriales Sur (Lurín).

En el plano financiero, la empresa también superó sus objetivos, tanto en ingresos como en generación de EBITDA, además de cumplir con sus metas de producción de nuevos metros cuadrados (GLA). “Fue un muy buen año para Megacentro”, resumió el ejecutivo, tras destacar que la ocupación de sus espacios se mantiene en 100%.

De cara al 2026, la transnacional chilena, que también opera en Estados Unidos, apunta a consolidar su liderazgo en el mercado peruano. Con las entregas realizadas en 2025, la compañía alcanzó los 280,000 m2 en el país, lo que equivale a una participación de mercado de 28%. “Hoy tenemos la red más grande a nivel nacional y la idea es mantener ese liderazgo en los próximos años”, señaló Sáenz.

José Sáenz, gerente general de Megacentro en Perú, dijo que son los operadores logísticos y empresas de consumo masivo, que representan el 70% de la demanda, lideran la expansión del sector, potenciada por el crecimiento del comercio electrónico. Foto: César Bueno / GEC

Megacentro va por una adquisición

La estrategia, explicó la cabeza de Megacentro, contempla seguir evaluando nuevos proyectos, con un foco claro en Lima, donde se concentra la mayor demanda logística, aunque sin descuidar oportunidades en provincias. En el corto plazo, la empresa prevé concretar un nuevo proyecto en la capital y, en los siguientes años, continuar fortaleciendo su presencia en la zona sur de Lima, especialmente en Lurín.

El plan de crecimiento de Megacentro apunta a incorporar entre 40,000 y 50,000 m2 anuales en los próximos años. Según explicó Sáenz, esta proyección se sustenta en un trabajo comercial desarrollado junto a sus clientes, que les ha permitido anticipar dónde se requerirá espacio logístico y con qué características entre 2026 y 2028.

“Tenemos bastante claridad sobre los planes de expansión de nuestros clientes, y eso nos da sustento para proyectar esos niveles de crecimiento”, indicó. Esta estrategia, añadió, es la que ha permitido mantener ocupaciones cercanas al 100% y una rápida absorción de cada nuevo desarrollo.

En esa línea, la compañía evalúa el desarrollo de un sexto Megacentro en Lima Metropolitana, específicamente en el Centro de Lima . Las alternativas bajo análisis incluyen zonas en el norte, este y sur de la capital, así como el eje Callao–Ventanilla e incluso áreas más céntricas. “Estamos permanentemente evaluando opciones y esperamos poder comunicar novedades en las próximas semanas”, adelantó el ejecutivo.

Cada proyecto de aproximadamente 40,000 m2 implica una inversión estimada en torno a US$ 40 millones. La estrategia actual de Megacentro prioriza la adquisición de nuevos espacios , más que ampliaciones inmediatas dentro de complejos ya existentes. “Aunque los espacios disponibles en el Centro de Lima son limitados, seguimos buscándolos. Hoy tenemos varios proyectos en curso, uno de los cuales podría ubicarse en el centro, mientras que también exploramos opciones en Lurín”, señaló el ejecutivo.

La compañía chilena proyecta sumar entre 40,000 y 50,000 m2 en Perú, con un sexto Megacentro en Lima Metropolitana en evaluación. Foto: Megacentro

Los gatilladores de la expansión

Los impulsores de esta expansión son principalmente operadores logísticos y empresas de consumo masivo, que representan cerca del 70% de la demanda de nuevos metros cuadrados. “El consumo y la logística son los grandes gatilladores que hacen que esta industria crezca. El e-commerce también está empezando a impulsar la expansión en Perú”, agregó.

Megacentro mantiene a la fecha una ocupación cercana al 100% en todos sus centros, incluyendo Arequipa, donde el dinamismo está vinculado al crecimiento de la minería y sus servicios asociados. Sobre este punto, Sáenz dijo que “el centro comercial de Arequipa funciona, pero nuestro crecimiento se concentra en almacenes industriales; evaluamos desinversiones en áreas no estratégicas”.

Actualmente, opera cinco centros logísticos: dos en Lurín (Lima), dos en Arequipa y uno en Chiclayo, además de un espacio comercial en la Ciudad Blanca.

Para 2026, la empresa proyecta incorporar entre 40,000 y 50,000 m2 adicionales, que podrían elevar su área total en Perú a cerca de 300,000 m2 y mantener su participación de mercado en 28%. “Independientemente de la ubicación, sabemos que donde ponemos el ojo estarán los clientes. Esto es clave para sostener ocupaciones cercanas al 100% y baja vacancia”, expresó.

En paralelo, Perú se posiciona como el mercado de mayor crecimiento para Megacentro, por encima de Chile y Estados Unidos. “Hoy Perú marca la pauta en metros cuadrados y demanda. Nuestra estrategia es seguir invirtiendo con un enfoque sólido y sostenido”, concluyó.