Callao–Ventanilla, por primera vez en la historia del mercado de condominios de almacenes, desplaza a Lurín y se posiciona como la zona con mayor desarrollo de metros cuadrados. Foto: Binswanger
Callao–Ventanilla, por primera vez en la historia del mercado de condominios de almacenes, desplaza a Lurín y se posiciona como la zona con mayor desarrollo de metros cuadrados. Foto: Binswanger
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Un segmento que muestra un marcado dinamismo es el de los condominios de almacenes. De cara a 2026, hay un eje en particular que está ganando protagonismo y que, en los próximos 12 meses, incorporará nuevos metros cuadrados disponibles para renta. ¿De cuál se trata? El último reporte de Binswanger da una mirada del sector.

TE PUEDE INTERESAR

Alcalde de Lima pide declarar intangibilidad de Barrios Altos para almacenes de mercadería
Condominios de almacenes se descentralizan, ¿a dónde llegarán las nuevas inversiones?
Puerto de Chancay y las oportunidades para el ingreso de nuevos jugadores de almacenes

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.