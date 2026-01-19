La campaña de verano 2026 se perfila como una de las etapas más dinámicas para el comercio, impulsada por el crecimiento de las importaciones de productos estacionales y las favorables proyecciones del sector retail. Así, entre julio y octubre de 2025 (importadores compran con anticipación), las importaciones de productos clave de verano crecieron 17% en comparación con el mismo periodo del año anterior, anticipando una mayor actividad comercial en los meses venideros; según el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

De este modo, en este periodo de análisis, los rubros con mejor desempeño fueron los bloqueadores solares, cuyas importaciones aumentaron 37.48% en valor, alcanzando los US$ 12.6 millones. El crecimiento responde a una mayor demanda por productos de mayor valor agregado, como fórmulas premium y con mayor factor de protección solar (FPS). La oferta proviene principalmente de España, Francia y Brasil, además de Colombia, Estados Unidos y Polonia.

Otro artículo que también mostró un desempeño positivo fueron las sombrillas , con un incremento de 19.97% en valor CIF, llegando a US$ 1.6 millones, y un aumento de 24.05% en volumen, con 678,386 unidades importadas. En este rubro, China concentra el 96.08% del abastecimiento, seguida por España e Italia.

Por su parte, las gorras mostraron uno de los mayores avances del periodo, con un crecimiento de 21.86% en valor, alcanzando los US$ 8.8 millones, y un fuerte aumento de 64.92% en volumen , con 67 253 unidades importadas. El mercado peruano se abastece principalmente de China (84.61%), seguida de Vietnam y Bangladesh, reflejando una sólida demanda asociada al consumo estacional y al canal fast fashion.

Otros productos con resultados favorables fueron las gafas de sol, que registraron incrementos de 1.88% en valor CIF y 7.48 % en volumen, manteniéndose como un artículo clave por su doble función de moda y protección frente a la radiación UV.

En contraste, la ropa de baño evidenció un comportamiento mixto: mientras el valor CIF cayó 2.55%, el volumen creció 5.24%, lo que sugiere una estrategia de optimización de costos y precios más competitivos, principalmente desde China, Bangladesh y Vietnam. En el caso de los pareos, se observó una fuerte contracción, con caídas de 56.89% en valor y 49.36% en volumen, lo que muestra una menor prioridad dentro del portafolio de productos de verano.

Importaciones de ropa de baño proviene, principalmente, de China, Bangladesh y Vietnam. (Fotos: Julio Reaño /@photo.gec)

Desempeño del sector retail

De acuerdo al Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL, el mayor dinamismo del comercio se ve respaldado por las proyecciones que se estima para el sector retail moderno, el cual habría crecido 6.2% en 2025, superando los S/ 52,000 millones en ventas.

La dinámica en las transacciones también se verá reflejada en el primer trimestre de 2026, donde se proyecta montos superiores a S/ 13,110 millones, impulsadas por el crecimiento del consumo privado.

“Si estos dos indicadores mantienen su tendencia positiva, es posible sostener esta proyección de crecimiento en los siguientes meses”, destacó Óscar Chávez, jefe del IEDEP de la CCL.

Estas estimaciones se respaldan en la recuperación de la confianza del consumidor y del inversionista, factores que han fortalecido la demanda interna y han impulsado un mayor dinamismo económico, pues se estima que el PBI haya crecido alrededor de 3 % al cierre del 2025 y similar en el 2026.