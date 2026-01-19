Negocios importaron productos en la última parte del 2025 para ventas en este primer trimestre 2026. (Foto: Surbone)
Negocios importaron productos en la última parte del 2025 para ventas en este primer trimestre 2026. (Foto: Surbone)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La campaña de verano 2026 se perfila como una de las . Así, entre julio y octubre de 2025 (importadores compran con anticipación), las importaciones de productos clave de verano crecieron 17% en comparación con el mismo periodo del año anterior, anticipando una mayor actividad comercial en los meses venideros; según el .

De este modo, en este periodo de análisis, los rubros con mejor desempeño fueron los bloqueadores solares, cuyas importaciones aumentaron 37.48% en valor, alcanzando los US$ 12.6 millones. El crecimiento responde a una mayor demanda por productos de mayor valor agregado, como fórmulas premium y con mayor factor de protección solar (FPS). La oferta proviene principalmente de España, Francia y Brasil, además de Colombia, Estados Unidos y Polonia.

Otro artículo que también mostró un desempeño positivo fueron las sombrillas, con un incremento de 19.97% en valor CIF, llegando a US$ 1.6 millones, y un aumento de 24.05% en volumen, con 678,386 unidades importadas. En este rubro, China concentra el 96.08% del abastecimiento, seguida por España e Italia.

Por su parte, las gorras mostraron uno de los mayores avances del periodo, con un crecimiento de 21.86% en valor, alcanzando los US$ 8.8 millones, y un fuerte aumento de 64.92% en volumen, con 67 253 unidades importadas. El mercado peruano se abastece principalmente de China (84.61%), seguida de Vietnam y Bangladesh, reflejando una sólida demanda asociada al consumo estacional y al canal fast fashion.

Otros productos con resultados favorables fueron las gafas de sol, que registraron incrementos de 1.88% en valor CIF y 7.48 % en volumen, manteniéndose como un artículo clave por su doble función de moda y protección frente a la radiación UV.

En contraste, la ropa de baño evidenció un comportamiento mixto: mientras el valor CIF cayó 2.55%, el volumen creció 5.24%, lo que sugiere una estrategia de optimización de costos y precios más competitivos, principalmente desde China, Bangladesh y Vietnam. En el caso de los pareos, se observó una fuerte contracción, con caídas de 56.89% en valor y 49.36% en volumen, lo que muestra una menor prioridad dentro del portafolio de productos de verano.

Importaciones de ropa de baño proviene, principalmente, de China, Bangladesh y Vietnam. (Fotos: Julio Reaño /@photo.gec)
Importaciones de ropa de baño proviene, principalmente, de China, Bangladesh y Vietnam. (Fotos: Julio Reaño /@photo.gec)
LEA TAMBIÉN:Bloqueadores de Eucerin, Yanbal, Palmera y Proskin: lo que preparan las marcas

Desempeño del sector retail

De acuerdo al Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL, el mayor dinamismo del comercio se ve respaldado por las proyecciones que se estima para el sector retail moderno, el cual habría crecido 6.2% en 2025, superando los S/ 52,000 millones en ventas.

La dinámica en las transacciones también se verá reflejada en el primer trimestre de 2026, donde se proyecta montos superiores a S/ 13,110 millones, impulsadas por el crecimiento del consumo privado.

“Si estos dos indicadores mantienen su tendencia positiva, es posible sostener esta proyección de crecimiento en los siguientes meses”, destacó Óscar Chávez, jefe del IEDEP de la CCL.

Estas estimaciones se respaldan en la recuperación de la confianza del consumidor y del inversionista, factores que han fortalecido la demanda interna y han impulsado un mayor dinamismo económico, pues se estima que el PBI haya crecido alrededor de 3 % al cierre del 2025 y similar en el 2026.

LEA TAMBIÉN: Importaciones de productos de verano crecen 17% y anticipan una campaña dinámica en 2026

TE PUEDE INTERESAR

Verano “calienta” ventas en restaurantes, pero un factor enfría a hoteles
Lluvias de verano continuarán en la costa peruana hasta el 16 de enero
Fletes inician 2026 al alza, ¿por qué Perú mira a China para anticipar precios del verano?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.