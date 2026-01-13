La costa del país continuará presentando episodios de lluvias de verano hasta el 16 de enero, debido a las condiciones atmosféricas que se vienen presentando en el país, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Estas precipitaciones están asociadas al desplazamiento de nubosidad desde los Andes hacia el mar, de acuerdo con los avisos meteorológicos para la sierra N° 008 y N° 010, debido al incremento de la humedad favorecido por la presencia de vientos del norte.

Las lluvias intermitentes y dispersas podrían presentarse principalmente durante el atardecer, la noche y la madrugada. No obstante, se prevé que se mantengan condiciones de periodos de brillo solar con tendencia a incrementarse la nubosidad hacia horas de la tarde.

Los episodios de lluvias más importantes se podrían registrar desde la costa de Tumbes hasta la costa de Tacna, principalmente entre el 14 y 15 de enero, siendo los acumulados más altos en los distritos más alejados del litoral según el aviso meteorológico de lluvia en la costa N 011.