El Senamhi informó este viernes 9 de enero que se pronostican lluvias intensas de moderada a extrema intensidad en la sierra norte y centro del Perú, por lo cual emitió una alerta de nivel rojo.

La alerta fue notificada a millones de ciudadanos en sus smartphones.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y la noche, y se estima que las condiciones meteorológicas serán adversas hasta el sábado 10 de enero.

A detalle, las regiones con muy elevada incidencia de lluvias intensas e inundaciones pluviales son Junín y Lima (en su parte andina).

El Senamhi aclaró que se presentarían descargas eléctricas, vientos fuertes y granizo en ambas regiones en nivel rojo.

Se pueden presentar fenómenos asociados como descargas eléctricas, vientos fuertes y granizo. Foto: Andina

De esa manera, recomendaron a la población reprogramar sus actividades en áreas expuestas a las precipitaciones, y a proteger sus bienes ante las lluvias intensas, granizo, descargas eléctricas, vientos fuertes y aniegos.

Asimismo, se prevé lluvias de ligera a moderada intensidad, principalmente en la costa de La Libertad, Áncash, Lima e Ica.