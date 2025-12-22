Frío en Lima. (Foto: Senamhi)
Frío en Lima. (Foto: Senamhi)
La temperatura descenderá durante las noches en la Costa del país, desde La Libertad hasta Ica, a partir de este lunes 22 al 26 de diciembre, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo del Ministerio del Ambiente.

Además,. Asimismo, se espera presencia de brillo solar hacia el mediodía y horas de la tarde.

Especialistas del Senamhi, explicaron que la disminución de la temperatura se debe a la temperatura fría del mar frente a nuestras costas y los vientos del sur, lo que generará mayor nubosidad y condiciones más frías, principalmente en las madrugadas y primeras horas de la mañana.

Se prevén temperaturas nocturnas entre 16 °C y 13 °C en La Libertad, entre 14 °C y 17 °C para Áncash, entre 14 °C y 17 °C en Lima, y entre 11 °C y 15 ° C para Ica

Vientos

De otro lado, el Senamhi recuerda que hasta hoy se estiman vientos en la Costa, de ligera a moderada intensidad. Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal.

Asimismo, se estima la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana.

Los departamentos de posible afectación son Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura.

