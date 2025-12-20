El Senamhi prevé que las temperaturas en Lima Metropolitana estarán dentro de los rangos normales durante el verano, mas no descarta episodios de calor cercanos a los 30° C en algunos distritos.

Dichos repuntes del calor se darían entre febrero y marzo, y las comunas alejadas del mar tendrán temperaturas de 19.2° C a 29.2° C; mientras que en las cercanas al litoral será de 20.4° C y 27.5° C.

Patricia Rivera, especialista de la Subdirección de Predicción Climática del Senamhi, comentó a Andina que la temperatura bordearía los 30° C en distritos como La Molina, San Juan de Lurigancho, Ate, entre otros.

"Nosotros todavía estamos en una transición, estos primeros días del verano tienen un poco de la influencia de la primavera. (Se mantendrá) hasta que nos vayamos acentuando un poco más hacia las condiciones de verano en febrero o marzo“, sostuvo.

Este 21 de diciembre inicia oficialmente el verano. Foto: Andina

Vale recordar que el verano empieza oficialmente el domingo 21 de diciembre a las 10:03 am, y de momento, es normal que la temperatura matutina en la capital sea soleada o nublada, ya que se debe a la transición de la primavera.

Por otro lado, el Senamhi advirtió que el verano en Perú implicará que los rayos ultravioletas lleguen a “niveles extremadamente altos”.

Por ejemplo, en la costa predominarán las temperaturas normales, mientras que en la región andina, las diurnas y nocturnas tendrían indicadores UV “superiores a lo normal”. En la Amazonía, se aguardan valores más cálidos de lo habitual.