El sector retail viene mostrando señales de crecimiento sostenido y según proyecciones del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP), de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las ventas anuales del sector se ubicarían por encima de los S/ 52,000 millones en el 2025, evidenciando un crecimiento de 6.2% respecto al año pasado.

En tanto, para diciembre, impulsado por la campaña navideña, superaría los S/ 6,200 millones, lo que representaría un crecimiento de 7.5% respecto al mismo mes del año pasado.

Así también para el 2026 anticipa un primer trimestre dinámico, con ventas proyectadas superiores a S/ 13,110 millones, evidenciando un avance de 5.1% frente al mismo periodo de 2025.

“Este desempeño dependerá de la evolución del consumo privado, que equivale al 63% del PBI y del crecimiento del empleo formal. Mientras ambos mantengan su tendencia positiva será posible sostener esta proyección de crecimiento en los siguientes meses”, destacó Óscar Chávez, jefe del IEDEP de la CCL.

“Estas estimaciones se respaldan en la recuperación de la confianza del consumidor y del inversionista, factores que han fortalecido la demanda interna y han impulsado un mayor dinamismo económico, pues se estima que el PBI crecería al menos 3% al cierre del año”, previó.

Respecto al empleo formal este ha crecido 6.2% y la masa salarial real 9.3% en los últimos tres meses, incrementando el poder adquisitivo de los hogares y considerando que este tipo de empleo alcanza a 4.6 millones de peruanos.

De mantenerse este panorama el IEDEP estima que el empleo formal en el sector privado podría acercarse a los 5 millones en el 2026.

Anotó que las ventas del sector se concentran principalmente en alimentos y bebidas (27%), seguido de artículos y equipos domésticos (16%), prendas de vestir y calzado (17%), y ferretería (7%), de acuerdo con los patrones observados en los últimos años.